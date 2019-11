Tradicionalno obeleženo Veče Jahorine u Beogradu

Olimpijski centar „Jahorina“ sinoć je tradicionalno obeležio „Veče Jahorine u Beogradu“, u prisustvu brojnih zvanica iz sveta kulture, umetnosti i medija. Ovogodišnjom proslavom zaokružena je godina koju su obeležili mnogobrojni uspesi i realizovani projekti. Svečanost su podržali i visoki zvaničnici Republike Srbije i Republike Srpske, koji su čestitali rukovodstvu OC Jahorina na postignutim rezultatima i rekordnom broju gostiju na planini.

Trećoj po redu Večeri Jahorine prisustvovali su ministri u Vladi Republike Srbije - Ivica Dačić, Goran Trivan, Aleksandar Antić, Zoran Đorđević i Vanja Udovičić, kao i predstavnici institucija Republike Srpske i Srbije. Takođe, gosti svečanosti bile su i brojne javne ličnosti, među kojima su i glumci Milutin Mima Karadžić i Katarina Žutić, muzičke zvezde Aleksandra Prijović, Nataša Bekvalac, Aco Pejović, Đorđe David i Nikola Rokvić, ali i mnogi drugi.

Šef Predsedništva Republike Srpske u Srbiji Mlađan Cicović istakao da je čast raditi na promociji olimpijske lepotice, budući da je Jahorina zasigurno planina koja svojom bogatom ponudom posetiocima nesebično nudi vrhunsko skijanje, gostoprimstvo, razonodu i odmor. „Rukovodstvo i menadžment OC Jahorine, prateći svetske turističke trendove, vraća deo po deo slave koju je Jahorina imala za vreme Olimpijskih igara. Olimpijski centar Jahorina sada sija još sjajnije nego daleke 1984. godine, jer postaje i atraktivna letnja turistička destinacija“, ocenio je Cicović.

Goste „Večeri Jahorine“ pozdravio je predsednik Nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina Nedeljko Elek, koji je zahvalio institucijama i svim ljudima koji su doprineli da Jahorina beleži odlične rezultate, naročito u Srbiji. „Veliko hvala predstavnicima RS u Srbiji, svim medijima na korektnom i afirmativnom izveštavanju sa Jahorine, kao i svim prijateljima zahvaljujući kojima smo postigli veliki uspeh“, dodao je Elek.

Dobrodošlicu zvanicama poželeo je i direktor OC Jahorina Dejan Ljevnaić i zahvalio svima koji su doprineli zajedničkom uspehu Jahorine koji, kako je rekao, ne bi bio moguć bez podrške člana Predstavništva BIH Milorada Dodika. „Iako smo u prethodnom periodu zabeležili fascinantno povećanje od 900 odsto i premašili čak i najambicioznija očekivanja, čvrsto obećavam da ćemo u narednom periodu nastaviti sa izenađenjima i da će Jahorina premašiti sve dosadašnje parametre i rekorde“, dodao je Ljevnaić.

Prema njegovim rečima, na Jahorini se intenzivo radilo na pripremama nove zimske sezone, a samo ovog leta uloženo je više od 30 miliona KM, čime je jedan veliki investicioni ciklus na planini zaokružen. Govoreći o novim projektima, direktor OC Jahorina izvojio je izgradnju prve kabinske gondole „Javor – Partizan“, koja je kapaciteta 2.700 skijaša na sat, izgradnju novih hotela na čak šest lokacija, zatim novih staza i lifta Poljice koji je zamenjen savremenom instalacijom. Uz to sve dodao je i najveću senzaciju „Olimpijski bife“ – novi ugostiteljski objekat na najlepšoj lokaciji na planini sa nesvakidašnjim pogledom ka velikom jezeru.

Svečanosti je prethodilo potpisivanje Sporazuma o saradnji između Olimpijskog centra „Jahorina”, Skijališta Slovenije, Skijališta Crne Gore i Bjelašnice. Potpisnici sporazuma, među kojima su direktor OC Jahorina Dejan Ljevnaić, izvršni direktor Skijališta Crne Gore Miloš Popović, predstavnik Skijališta Slovenije Manuela Božić i direktor ZOI 84 Kenan Magoda, istakli su da im je veoma drago što je sporazum potpisan jer će se na taj način gostima četiri skijališta omogućiti da iste ski karte koriste u svakoj od zemalja.

Odličan provod koji je obeležio treće po redu „Veče Jahorine u Beogradu“ nastaviće se na Olimpijskoj planini već od 30. novembra, kada je za otvaranje nove godnole zakazan koncert Saše Matića. Posetioce Jahorine u predstojećoj zimskoj sezoni, čije otvaranje je zakazano u čak dva termina - od 6. do 8. i od 12. do 15. decembra, uz popust od 50 odsto na ski karte, očekuje koncert britanske pop legende – Brajana Ferija, 7. decembra. Ubrzo potom, biće održani i koncerti muzičkih zvezda Ace Lukasa, Đorđa Davida, grupe Regina, OK i Amadeus benda. Pored toga, goste olimpijske lepotice obradovaće promotivni popusti na ski karte u januaru kao i brojne zabavne i sportske manifestacije, kojih je svake godine sve više.

