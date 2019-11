MAĐAR ZAROBLJEN U KABINI PAO U PROVALIJU DUBOKU 20 METARA: Snimak nesreće u Sloveniji uznemirio je sve, a stručnjaci kažu da je izbegnuta još veća tragedija (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

Podsetimo, "opel korsa" je zbog neprilagođene brzine udario u kamion, a kamiondžija je skretanjem udesno pokušao da izbegne nesreću, međutim, probio je zaštitnu ogradu i survao se u provaliju sa visine od 20 metara.

Da je cisterna bila puna opasnog materijala koji inače prevozi, mogla je da eksplodira, a osim toga, kamion je mogao da padne na put ispod vijadukta.

"Najveći problem je što većina vozača putničkih vozila želi da pređe ispred kamiona, a niko ne razmišlja o tome šta kamion vozi", rekao je Danijel Granda, instruktor Auto-moto saveza Slovenije.

Snimak s nadzornih kamera pokazao je kako stvari vrlo lako mogu da izmaknu kontroli.

Policijski inspektor Aleksander Vrabič kazao je kako vozač automobila nije bio pod uticajem alkohola, a svi drugi detalji, uključujući brzinu kojom je vozio, biće objavljeni naknadno.

"Činjenica je da je vozač kamiona pokušao da spasi situaciju", dodao je Vrabič.

Inače, vozač automobila nije povređen. U nesreći je oštećeno još jedno vozilo. Vozaču "korse" preti do osam godina zatvora.

Na teren je izašlo 18 vatrogasca, a pridružilo im se još nekoliko dobrovoljaca. Spustili su se do Mađara koji je bio zarobljen u kamionu, ali on je umro dok su došli do njega.



Policijski psi bili su na mestu događaja jer je komad odeće za kojeg se sumnjalo da pripada putniku visio na obližnjem drvetu. Ispostavilo se da se radi o odeći preminulog Mađara.

"Vozač je ostao zaglavljen u kabini kamiona", izjavio je Vrabič.

