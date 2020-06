UHAPŠEN SLOVENAČKI POTPREDSEDNIK VLADE ZBOG SPORNIH NABAVKI: Janša ga brani i tvrdi da je sve politički motivisano

Konkretnega postopka zoper ministra Zdravka Počivalška ne komentiram... Komentiram pa dvojna merila pri izboru prioritet s strani NPU, tožilstva in sodstva. Vsi našteti so dolžni delovati v skladu z ustavo in zakoni, odgovorno in neselektivno... #SelektivnaPravica pic.twitter.com/MC1nvGgb1Q