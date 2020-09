MILANOVIĆ ODBRUSIO KOMŠIĆU: On parazitira na hrvatskom biračkom telu

"Hrvatska je država hrvatskog naroda, ali imamo visok sistem zaštite manjina i nemoguće je da za predstavnika manjina glasaju oni koji nisu pripadnici tih manjina. Mi to štitimo. Hrvati u BiH nisu manjina, ali su u manjini brojčano. Ako ih hoćeš zlostavljati, radiš to jer to možes. Poslednjih godina vrlo otvoreno i direktno. Čuli smo sada pretnje da će se to dešavati i ubuduće. Moramo sada da sednemo i ozbiljno razgovaramo", poručio je Milanović.

On je kazao da je Željko Komšić izabran za člana Predsedništva BiH od određenog broja građana BiH.

"Ne mislim da su glasali za njega da povrede Hrvate, nisu, ali on mora biti svestan posledica svog političkog rada i puta. On parazitira na hrvatskom biračkom telu. Dok se to ne promeni, situacija u BiH će biti nenormalna", smatra lider Hrvatske.

Milanović je zatim postavio retoričko pitanje.

"Zašto BiH ima tri člana Predsedništva prema Dejtonu. Je li zato da bi jedan narod birao dva predstavnika? To se događa sada. To je u korenu svih nesporazuma. Tri člana Predsedništva BiH su predviđena da bi svaki od tri konstitutivna naroda mogao izabrati svog predstavnika. Nije savršeno, ali je tako trenutno. Da je suprotno, birao bi se jedan, ali nije tako. Ovo pokazuje kako neki zloupotrebljavaju situaciju zato jer mogu, jer su na pik uzeli najmalobrojniju zajednicu", izjavio je.

Milanović je dodao kako oni razgovaraju s onima koji nekoga predstavljaju i koji su izabrani u priznatom demokratskom procesu.

"Milorad Dodik je sagovornik, kao što je sagovornik i Bakir Izetbegović, lider najveće bošnjačke stranke. To je činjenica, politički velika kao Velebit ili Jahorina. To se ne može zaobići ni tunel probiti kroz to. Tu sam da razgovaramo", kazao je.

Predsednik Hrvatske je istakao da su pre 100 godina o sudbini Evrope odlučili velikani, a danas to pokušavaju raditi službenici ambasada koji govore o reviziji Dejtona.

"A da Hrvatska ćuti i stavi prst u uho? Ne može. Oni koji biraju Komšića trebaju znati da to nije fer i da greše. To je nedostatak elementarnog fer pleja. Hrvatska tu neće ćutati i stajati sa strane, ni ja ni premijer", izjavio je Milanović te dodao da niko u EU ne razume stanje u BiH.

