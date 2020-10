SLOVENIJA JE PRVA NA BALKANU UVELA POLICIJSKI ČAS Prve reakcije ne iznenađuju: Ovo je samo još jedna glupost Janšine vlade!

Bottri, jedan od najvažnijih ljudi kultne Omladine, sada je njen kreativni direktor. Evo kako on gleda na policijski čas:

"U devet su svi kod kuće, osim onih koji idu na posao ili sa posla. Samo u Mariboru je juče, u organizaciji nekih ljubitelja fudbala, stotinu uglavnom mlađih ljudi demonstrativno otišlo ispred gradske kuće, bili su tamo pola sata, policija ih je opkolila, neke je provela, neke kaznila, ali nije bilo sukoba ili hapšenja ”, kaže nam Boteri.

"Pored toga, dvojica advokata su odmah otišla sa zahtevom kod Ustavnog suda da razmotri policijski čas, tvrde da je neustavan. Inače, ljudi su to prihvatili kao još jednu glupost ove vlade. I da moramo da nosimo maske kada odemo u park prihvatili smo to kao glupost ove vlade jer tvrdi da virus leti vazduhom kad trčite, ali to se poštuje “.

Podseća da se od petka u Sloveniji život ne čini normalnim, "nemamo otvorene kafiće i restorane, ne možete po kafu tokom dana, postoji samo odvoz, ljudi tamo uzimaju kafu i odlaze na klupu u park dok je to dozvoljeno. Zimi ni to nisu dozvolili ", kaže Boteri i nastavlja:

"Nije nam mnogo teško da budemo u kući u devet uveče dok su hladne noći, ali svi znamo da su to gluposti. Problem je drugačiji, virus je ušao u staračke domove, tamo ne pomaže policijski čas. Sada se neki ljudi sele iz domova. u školske sportske hale, jer naši učenici idu u školu od prvog do šestog razreda, ostali osnovci i srednjoškolci su kod kuće “, kaže nam.

"U Škofja Loci su iz staračkog doma preselili one koji nisu zaraženi u teretanu, tamo su napravili neke kutije, ali škola noću nema grejanje, a stariji su bili bez grejanja. U poslednjoj anketi samo 30 odsto ljudi odobrava vladine poteze, ili 30 odsto sumnja da li je ova vlada je uopšte sposobna da se bori protiv nje, a za ono što se događa kriva je Hrvatska, gde su Slovenci otišli ​​na odmor, zarazili se, vratili virus u Sloveniju i on se počeo širiti. Nije bilo dana i tada je počelo krajem avgusta, ali tada smo imali 50 dnevno, danas imamo 1500 “, informiše Boteri.

Tepina, glavni urednik portala 24ur, pita zašto policijski čas počinje u devet uveče. Ako želite da sprečite mlade ljude da prenose virus, onda policijski čas može početi kasnije, napominje Tepina, jer mladi ionako ne izlaze pre 10 sati uveče.

"Ovde se čini da vlada pokušava da iskoristi situaciju da progura svoju političku agendu zajedno sa borbom protiv virusa. Janez Janša je uvek želeo da se predstavi kao krizni menadžer, a sada patimo zbog njegove odluke da ovog leta ne zatvori granicu sa Hrvatskom. "svi koji su mu bili unutrašnja opozicija i sada imaju vrlo mali kadar. Zbog toga imamo problem, jer ni policija ni epidemiolozi nemaju puno stručnih ljudi, pa komuniciraju potpuno zbunjujuće", kaže naš sagovornik.

"Na primer, šef epidemiološke službe jednom je čak rekao da mediji ne bi smeli prikazivati ljude na vlasti bez maske. U osnovi, vlada preduzima mere koje ne čekaju da vide njihovu efikasnost i imamo prvi policijski čas u Sloveniji posle 78 godina. s jedne strane se plaši virusa i slaže se sa nekim merama, a s druge vidi ovo kao političku meru “, zaključuje Tepina.

Kurir.rs/Indek.hr

Kurir