EPIDEMIJA KORONE U SLOVENIJI NE JANJAVA Zaraženo još 1.797 ljudi! Jelko Kacin poručio na Tviteru: Ostanite kod kuće

Danas je samo jedna infekcija manje zabeležena u odnosu na prethodni dan, a udeo pozitivnih testova smanjen je na 26,78 odsto, ali epidemiolozi upozoravaju da to ne znači da epidemija jenjava i da se trend poslednjih dana promenio jer se od srede primenjuje izmenjeni protokol testiranja ciljnih grupa, prenela je Hina.

To znači da lekari primarne zdravstvene zaštite više ne upućuju na testiranje one koji pokazuju znake bolesti i imaju blaže simptome, već samo one sa težim oblicima bolesti, zaposlene u zdravstvu i staračkim domovima.

Na praznični Dan reformacije sporočam: delež pozitivnih med včeraj testiranimi #COVID19 je še bolj zdrsnil, na 26,78%👍. Testiranih je bilo 6710 ljudi, okuženih je dodatnih 1797. 😷 Prispevajte svoj delež k zaustavitvi virusa, ostanite doma. #OstaniteZdravi #SkupajZmoremo 👏👍🍀 pic.twitter.com/vBvBhjVciO — Jelko Kacin – govorec Vlade RS za Covid19 (@GovorecCOVID19) October 31, 2020

"Dajte svoj doprinos zaustavljanju virusa i ostanite kod kuće", poručio je Kacin na Tviteru.

Infektolog Mario Fafangel iz nacionalnog Instituta za javno zdravlje rekao je da je zbog promena u načinu testiranja teško govoriti o trendu smanjenja rasta infekcije i "svetlu na izlasku iz tunela", i istakao da je važniji podatak o broju hospitalizacija koji i dalje raste.

Šefica vladinog stručnog tima za Kovid-19 Bojana Beović izjavila je sinoć da neki podaci daju nadu da su uvedene stroge mere za zaustavljanje epidemije počele da daju rezultate, ali da treba biti oprezan i da se možda radi o "statističkim oscilacijama", kao i da mere moraju da ostanu na snazi još oko mesec dana.

Kurir.rs/Beta

Kurir