VELIKI PODVIG LEKARA U SLOVENIJI: Uspešno presađena pluća kovid pacijentu (34)

U svetu je do sada izvršeno desetak takvih operacija na kovid pacijentima, a ovo je prva u Sloveniji, prenosi STA.

Iz Univerzitetskog kliničkog centra u Ljubljani navode da je operacija izvršena pre 10 dana i trajala 10 sati, a da se pacijent, trenutno smešten na odeljenju za intenzivnu negu, nalazi u stabilnom stanju.

Pacijent (34) imao je blagu astmu kada se razbolelo od kovid-19. Nije bolovao od drugih bolesti i nije pušač.

On je najpre lečen u jednoj od regionalnih bolnica, a nakon desetodnevnog lečenja i mehaničke ventilacije, pluća su mu potpuno otkazala. Tada je prebačen na Univerzitetski klinički centar, gde je skoro mesec dana bio na tretmanu vantelesne cirkulacije krvi.

S obzirom na to da su njegovi ograni funkcionisali normalno i da su njegove šanse za oporavak bile velike zbog njegove starosne dobi, pacijent je bio dobar kandidat za transplantaciju pluća, navodi Štupnik. On napominje da će oporavak biti dug, s obzirom na to da su njegovi mišići znatno oslabili.

Ovo je 16. transplantacija pluća koja je izvedena u UKC Ljubljana u toku ove godine i 116. transplantacija organa.

Načelnik odeljenja za transplantaciju Ivan Knežević navodi da je u svetu do sada izvršeno samo nekoliko transplantacija pluća kovid pacijentima, uglavnom u velikim medicinskim centrima, i da UKC Ljubljana jako ponosna na ovo dostignuće.

