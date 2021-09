ZBOG KORONE U SLOVENIJI SVE USIJANO, VLADI NE VERUJE 70 ODSTO: Novinar Mladine tvrdi da je vakcinacija skoro stala!

"Nisam u redakciji, ostao sam kod kuće jer mi je curio nos, prehladio sam se. Bio sam vakcinisan i ujutru sam uradio test zajedno sa ćerkom koja ide u školu i negativan sam. U redakciji imamo dogovor da ćemo, ako niste 100 odsto zdravi, ostati kod kuće. Naši učenici dobijaju testove za samotestiranje i testiraju se svaka dva dana. Pozajmio sam jedan test od nje i testirao sam se. Svi smo vakcinisani u porodici", rekao je Boteri.

Na pitanje o situaciji sa koronavirusom u Sloveniji, rekao je da je situacija eksplodirala.

"Juče smo imali 750 novih slučajeva, pa sutra ulazimo u tamnocrvenu fazu. Brojevi su eksponencijalno porasli u poslednjih 7 dana. Što se tiče broja zaraženih on je na nivou 1. maja. Brojevi u bolnicama su nešto manji nego tada, ali 150 ih je već hospitalizovano, a oko 40 na intenzivnoj nezi. U Sloveniji problem predstavlja početak škole koja je počela juče. U mlađoj populaciji od 12 do 18 godina, samo 11 odsto je vakcinisano i to znači da će se infekcija širiti mnogo brže za 14 dana, dodao je on.

"Glavni problem Slovenije, ali i čitave istočne Evrope, je što smo došli do nešto više od 40 odsto vakcinisanih i prestali. Sada to ide jako sporo. U poslednjih mesec dana skoro niko nije vakcinisan. Došlo je do velikog raskola između vakcinisanih i onih koji ne žele da se vakcinišu. Nema komunikacije između dve populacije, osim uvreda i pogoršanja", objasnio je Boteri situaciju u Sloveniji.

On je rekao i da Vlada razmatra uvođenje obavezne vakcinacije za građane starije od 50 godina, i pomenuo obaveznu vakcinaciju u zdravstvu, obrazovanju i socijalnoj zaštiti.

- Zbog informacija o tome počeo je verbalni rat. Ranije je vlada takođe ukinula besplatne testove, 23. avgusta, koji sada koštaju oko 100 kuna, rekao je on.

On je prokomentarisao da su javne kampanje vakcinacije bile poražavajuće, rekavši da se na plakatima nalaze ljudi iz agencija.

"Kada ubeđujete populaciju koja ne veruje u ono što govorite, sve što radite je uzaludno. U Sloveniji se pokazalo da je kombinacija represije i epidemije stvorila takav raskol da sada sve što Vlada kaže i učini, a 70 odsto ljudi im ne vjeruje, onda im ne vjeruju ni kada usvoje epidemiološke mjere. Nisam siguran da je Slovenija sada u poziciji da uvede mere, poput nekih zapadnih zemalja, da uvede rigorozne mere obavezne vakcinacije. Više verujem da bi došlo do razornog raskola koji se može meriti nekim modernim građanskim ratom. Zagreva se politizacijom", istakao je Boteri.

Kurir.rs/Jutarnji.hr