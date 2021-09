PROPAST NOVIH MERA U SLOVENIJI: Odustalo se od korona potvrde za pumpe! Tržni centri sablasno prazni, vakcinisani se solidarisali?

Posebnu pažnju privukle su benzinske pumpe dve glavne firme za snabdevanje gorivom u Sloveniji - Petrol i OMV. Naime, odlučili su da zabrane punjenje goriva svima koji ne ispunjavaju jedan od tri uslova.

To je naljutilo neke vozače. Jedan čovek je ostavio zaključani automobil ispred benzinske pumpe i tako zakrčio mesto za ostale. Slovenački mediji takođe prenose da su radnici na benzinskim pumpama zaradili mnogo uvreda i ružnih reči od nezadovoljnih kupaca.

Sve ovo je na kraju rezultiralo - povlačenjem. U popodnevnim satima Petrol Slovenija poslao je uputstva svojim zaposlenima da dozvole svima da natoče gorivo, ali ulazak u prodavnicu moguć je samo uz potvrdu. Beskontaktno plaćanje izvan trgovine je moguće, pa nema više diskriminacije.

Prema brojnim video zapisima na društvenim mrežama, trgovački centri u Sloveniji juče su bili potpuno prazni. Slovenačka vlada je objavila da je 45 odsto Slovenaca do sada primilo obe doze vakcine protiv kovida, ali nije jasno gde se ti ljudi sada nalaze. Očigledno ne idu u prodavnice. Izgleda da su vakcinisani pokazali solidarnost sa nevakcinisanim u zajedničkom bojkotu.

Hrvatski mediji s oduševljenjem su juče pisali da je zbog novih mjera "u Sloveniji odjednom došlo do žurbe na vakcinaciju". To je oko 7.000 ljudi za nedelju dana. To je dvostruko više nego prethodne nedelje, ali nije ni približno dovoljno da znači ozbiljnu promenu. Novinarske „brojke“ nastavljaju da rastu, a s obzirom na dosadašnje ponašanje slovenačke vlade, može se očekivati da će uskoro zatvoriti prodavnice i kafiće za sve i uvesti novo zaključavanje. Uzalud ste slikali!

