SVE RIGOROZNIJE MERE U SLOVENIJI: Epidemiološka slika je loša, poslednji je trenutak da se spreči Bergamo!

Od ponedeljka svi učenici i studenti, koji se ''samotestiraju'' kako bi mogli na nastavu, to će ubuduće, umesto jednom, morati da rade dva puta nedeljno.

Osim toga, češća redovna obvezna testiranja od ponedeljka se uvode i u zdravstve i socijalne ustanove, a maske će nositi i oni koji su vakcinisani, ako su u neposrednom kontaktu sa drugim osobama.

Vlasnici lokala moraće da kontrolišu kovid propusnice posetilaca, a ako neko odbije da ih pokaže ili da se identifikuje biće mu zabranjen ulaz, u protivnom će snositi odgovornost, rečeno je na vladinoj konferenciji za novinare.

-Epidemiološka slika je loša, idemo prema najgorem stanju u epidemiji do sada,rekao je ministar zdravlja Janez Poklukar. Ne bude li se stanje promenilo i ako broj hospitalizovanih na intenzivnoj nezi zbog kovida poraste na 160 do 180 (trenutno ih je 133), to bi značilo moguće zatvaranje delova društvenog života, dodao je.

Poklukar upozorava da je, uz trend od 3.000 ili 4.000 novozaraženih dnevno, poslednji trenutak da se "spreči Bergamo i slom zdravstvenog sistema''.

Voditeljka stručnog tima vlade za covid-19 Mateja Logar navela je kao moguću krajnju meru omogućavanje rada i slobodnog kretanja samo za one koji su vakcinisani protiv Korone ili koji su ga preležali i imaju imunitet, a moguće je i uvođenje onlajn nastave ili obvezno tesiranje za sve učenike i studente.

Zbog teške situacije i priliva novoobolelih najavljeno je da se još dve bolnice otvaraju za kovid pacijente, pa će ih od iduće nedelje biti 15.

Vlada je u sredu saopštila da je za 24 sata bilo 3.166 novozaraženih, što je veliko povećanje broja inficiranih u odnosu na stanje prije nedelju dana, kad ih je zabeleženo 2.145.

Više od 3.000 zaraćenih do sada je u Sloveniji bilo zableženo samo 5. januara, kada ih je bilo 3.428.

U slovenskim bolnicama je trenutno 526 kovid pacijenata, od čega 133 na intenzivnoj nezi, a u 24 sata bilo je devetoro preminulih od posledica kovida-19, objavilo je ranije Ministarstvo zdravlja.

Kurir.rs/Jutarnji list