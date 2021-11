DAĆEMO IM ROK OD 6 MESECI! Dodikov savetnik otkrio naredni potez Republike Srpske NIKOME NORMALNOM NE PADA NA PAMET DA UGROZI MIR

Radovan Kovačević, savetnik srpskog člana Predsedništva BiH Milorada Dodika, najavio je da će Republika Srpska dati period od šest meseci da se dođe do novog dogovora koji će odgovarati svima.

Kovačević se osvrnuo i na stav Milorada Dodika da pitanje Republike Srpske i statusa Kosova i Metohije ne mogu da se rešavaju odvojeno.

- Kad su u takozvanoj skupštini Kosova proglasili nezavisnost Republika Srpska je poštujući Srbiju bila mirna i podržavala politiku Srbije. To je mogao biti idealan trenutak da Republika Srpska traži rešenje za sebe. Nikada to nismo radili već smo pratili politiku Srbije. Frustrira to što nama kažu da ne možemo da budemo slobodni i samostalni, a nekoliko stotina dalje neka nacionalna manjina to može - rekao je Kovačević u uključenju u Jutarnji program Kurir televizije.

Kovačević je naglasio da posredi licemerje međunarodne zajednice.

- Čini se da je motiv da Srbi ne mogu da dobiju ništa i da Srbima nešto treba oduzeti. Smatramo da i te kako treba da se veže pitanje statusa Kosova i Republike Srpske. Ako tvrdite da Kosovo može da bude nezavisno zašto onda ne može Republika Srpska? Tražimo da se vrati onakav ustavni poredak BiH kakav je potpisan 1995. godine. Mi smo žrtvovali svoju volju i htenje da budemo nezavisni da bismo živeli u BiH, ali onakvoj BiH kakvu smo prihvatili 1995. u Dejtonu. Republici Srpskoj međutim oduzimaju njene nadležnosti da bi se dovelo do toga da na kraju nestane - navodi Kovačević.

Savetnik Milorada Dodika je ocenio da je BiH konstantno u fazi ključanja.

- Tu se ništa ne menja. Imamo kontinuitet političke krize, ali bez obzira na to imamo mir i nikome ko je normalan ne pada na pamet da ugrožava mir. Faktično stanje je neodrživo. Republika Srpska ne misli dalje da trpi. Sva rešenja moraju da budu mirna i to je preduslov. Pozivamo na unutrašnji dijalog dva entiteta i tri konstitutivna naroda - rekao je Kovačević.

Osvrnuo se i na najave da će se Republika Srpska uskoro povući iz oružanih snaga BiH.

- Ne povlačimo se iz oružanih snaga nego se povlačimo iz svega nelegalnog. Borimo se da nam se vrati ono što nam je oduzeto. Republika Srpska je pristala na formiranje visokih institucija BiH pod pritiskom, ali uz određene uslove. Nijedan od uslova nije uspunjen tako da povlačimo saglasnosti. Daćemo period od šest meseci da dođemo do novog dogovora koji će odgovarati svima - rekao je Kovačević i dodao da trenutno ogromnu većinu u oružanim snagama čine Bošnjaci jer Srbi i Hrvati ne mogu da popune kvotu.

Ujedinjenje za pet godina Dejan Mastilović, publicista iz Gacka, naglasio je da je politički ambijent u BiH takav da se sa jedne strane nalazi Dodik sa socijalističkom partijom, a sa druge ekstremne muslimanske stranke. - BiH je veštačka država. Nikada nije postojala u modernoj istoriji ili je bila dao srpskog kraljevstva - rekao je Mastilović u jutarnjem programu Kurir televizije i dodao da se i čuveni američki diplomata i dobitnik Nobelove nagrade za mir Henri Kisindžer bunio što su Srbe posle 600 godina borbe protiv islamistima stavili u zajedničku državu sa njima. Mastilović je naglasio da očekuje ujedinjenje Srbije i Republike Srpske za pet-šest godina. foto: Kurir televizija

