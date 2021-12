JANŠA O PROŠIRENJU EU: Slovenija se izborila da se u dokumente Brisela ponovo uvede pojam PERSPEKTIVA ČLANSTVA

Slovenija se tokom svog predsedavanja Savetom Evropske unije izborila da u dokumente ponovo pude uveden pojam "perspektiva članstva", umesto dosadašnje "evropska perspektiva" za države na Balkanu i istočnom delu Evrope, rekao je danas slovenski premijer Janez Janša.

"Jedan od strateških uspeha (naše vlade) je da smo proširenje vratili na sto kao jedan od ključnih strateških projekata EU. Za to je bilo potrebno mnogo rasprava", kazao je Janša u razgovoru za Slovensku televiziju, prenela je Hina.

Janša je u tradicionalnom razgovoru pred Novu godinu rekao da je tokom tih rasprava više puta istakao, gledajući ša se dešava na istoku i šta se dešavalo na Balkanu, da bi EU trebalo da bude jasno da se proširenjem širi i "prostor slobode i blagostanja".

"Treba se osloboditi iluzije da će se stvari rešavati same po sebi, a ako se ne širi EU, onda će se širiti neko drugi", ocenio je Janša.

Premijer Slovenije kazao je da je time na sastancima u Briselu postigao da se u dokumente EU umesto "evropske perspektive" država koje nisu članice opet unese "perspektiva članstva", čemu su se, po njegovim rečima, opirale i neke od starih članica, osnivača EU.

"Ukrajina, ili pak Srbija imaju evropsku perspektivu jer su u Evropi i tu će uvek ostati, ali one žele perspektivu članstva, ali je to bilo teško napisati u dokumente i za to se trebalo izboriti", naglasio je Janša.

Prema njegovim rečima, jedan od evropskih lidera kog nije želeo da imenuje, tokom rasprave je rekao "zašto bismo ih uveli u EU, kad su nam ovako jeftiniji kao radna snaga".

Janša je ocenio da u nekim starim članicama prevladavaju "uskogrudnost ili nacionalistički interesi" nad vizijom slobodne, mirne i ujedinjene Evrope.

"Evropski projekt još nije dovršen, a mnoge zemlje koje bi želele da postanu članice EU još nisu slobodne. Taj projekt treba nastaviti, a proširenje je njegov bitan element", rekao je Janša.

Kurir.rs/Beta