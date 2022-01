JANEZ JANŠA RAZBESENO KINEZE Hoće da uspostavi diplomatske odnose na Tajvanom! Peking: Ovo što on radi je opasno

Kinesko ministarstvo spoljnih poslova oštro je reagovalo na izjavu slovenačkog premijera Janeza Janše da su u toku pregovori sa Tajvanom o „razmeni misija“.

Janšine izjave su okarakterisane kao „opasne”. Današnji Politiko piše da je to potez koji će samo doprineti zaoštravanju situacije u sukobu između Litvanije i Kine, objavio je 24ur.

Nakon što je ministarstvo spoljnih poslova Tajvana juče na Tviteru izrazilo zahvalnost Janši na „odlučnoj podršci”, kinesko ministarstvo spoljnih poslova je u odgovoru saopštilo da se oštro protive najavama slovenačkog premijera u vezi sa „razmenom misija” sa Tajvanom.

„Tajvan je sastavni deo kineske teritorije. Vlada Narodne Republike Kine je jedina legitimna vlada koja predstavlja celu Kinu. Princip jedne Kine je univerzalno priznato pravilo međunarodnih odnosa i univerzalni konsenzus međunarodne zajednice. “, kinesko ministarstvo Zhao Lijian.

„Ovo je i politički temelj odnosa Kine i Slovenije i Kine i Evrope“, dodao je on, prenosi kineski portal CGTN na engleskom jeziku.

O Janšinim izjavama danas piše i Politiko.

„Ovo je potez koji će dodatno pogoršati tenzije u sporu Litvanije i Kine oko predstavljanja Tajvana”, napisali su u članku pod naslovom „Slovenija će ojačati trgovinske veze sa Tajvanom i ’posvađati se’ sa Kinom”.

Članak je podsetio na Janšine izjave u intervjuu indijskoj televiziji Doordaršan, gde je otkrio da „radimo na razmeni misija” i istovremeno naveo da „to neće biti na nivou ambasada”.

„Ovo će biti predstavljanje na istom nivou kao što to već imaju mnoge zemlje članice EU“, rekao je Janša.

On je rekao da će Slovenija podržati svaku suverenu odluku Tajvana: ako žele da žive samostalno ili ako odluče „slobodno, bez prinude, vojne intervencije, iznude ili strateške prevare, kao što se trenutno dešava u Hong Kongu, žele da budu deo Kine“.

On je oštro kritikovao Kinu što je odgovorila na najavu Litvanije o otvaranju diplomatskog predstavništva na Tajvanu i Tajvana u Litvaniji.

"Zvanično, EU je podržala Litvaniju i mislim da dalji pritisak na Litvaniju i neke druge zemlje u Evropi neće biti od koristi kineskoj vladi. Dobri trgovinski odnosi su u zajedničkom interesu. Ako jedna strana pokuša da naškodi tim odnosima, to će biti od koristi", rekao je on. to bi moglo imati koristi kratkoročno, ali na duge staze, svi smo gubitnici“, rekao je on.

On je, između ostalog, ukazao na odgovornost za izbijanje pandemije kovida-19, rekavši da se „još priča” i da „kineske vlasti treba da odgovaraju” što nisu na vreme obavestile svet o pretnji novog virus Korona.

