SRBI U CRNOJ GORI RADILI PROTIV SVOG NARODA! Izdajice moraju da se znaju IMENOM I PREZIMENOM: Kad narod izađe TREŠĆE SE SVE

Istoričar Aleksandar Raković istakao je da samo Demokratski front u Crnoj Gori može da izvede narod na ulice, a kada se to dogodi ima da tutnji i da se trese.

- Ja se nadam da će Demokratski front ostati naveći deo parlamentarne većine i da će ta vlada biti bolja nego ove prethodna. Sve zavisi šta će biti sa Dritanom Abazoviće. On je zamislio da to bude neka manjinska vlada u koju će ući njegova koalicija SNP i neke manjinske stranke, sad vidimo da će to biti neka tehnička vlada. Ali, vidimo da DF insistira na tome da se napravi oročena vlada koja će sprovesti sve one izbore koje je Knežević naveo - kaže Aleksandar Raković u jutarnjem programu Kurir televizije.

On je istakao da je DF garant interesa Srba u Crnoj Gori.

- Demokratski front zastupa intereses Srba u Crnoj Gori. Prethodna Krivokapićeva vlada nije bila rešenje koju je DF hteo da prihvati, to je bilo nametnuto rešenje i pokazalo se da su bili u pravu. Tamo je bilo dosta Srba, ali nisu radili u interesu Srba Crne Gore. Njegovi saradnici prave novu stranku sada.

Raković je naveo da Krivokapić nije organizovao popis u Crnoj Gori da se ne bi pokazalo koji je zaista Srba tamo.

- Kada bi bio popis sproveden bila bi većina Srba u Crnoj Gori. Po jeziku 602 odsto, po narodnosti 40 odsto. zato Krivokapić nije hteo popisuje narod, jer bi se videlo da se Crna Gora vraća svojim srpskim korenima. Samo DF može da izvede narod na ulice, da se sve trese i tutnji. Groteskna i tužna je situacija. Ono što je najvažnije, Srbija i RS je svim srcem uz srpski narod Crne Gore. Mi smo prižili poruku da smo jedinstven srpski narod. Imali smo ogromno razočarenje, jer su nas naši izdali u Crnoj Gori. Mora da se znaju i imena ljudi koji su zarad ličnih interesa radili protiv svog naroda u Crnoj Gori - kaže dr Aleksandar Raković istoričar.

Moraju da se znaju imenom i prezimenom osobe koje su radile protiv Srba u Crnoj Gori naglasilo je istoričar.

- Imaju neka trojica sveštenika koja su radila čak i protiv SPC u Crnoj Gori. Oni su zaista izneverili sve ono što im je pružila i Srbija i Crna Gora i Republika Srpska da bi napravili neka rešenja koja su protiv srpkom naroda, a u nekom svom ličnom interesu i interesu nekih njihovih nalogodavaca sa strane. Koji bili njihovi motivi mora da se zna. Mora da se znaju njihova imena. Ima ljudi iz Mitropolije koja su radila protiv interesa srpskog naroda i SPC u Crnoj Gori. Izneverili su volju građana, napravili neka rešenja koja samo njima odgovoaraju da bi relativizovali srpski narod koji je u Crnoj Gori, da bi govorili da treba graditi građanski identitet Crnogoraca, a ne građanski identitet Srba. Sada se gradi neki građanski crnogorski identitet, a ne srpski. I to je neka manjina, ali je treba saseći u korenu - ističe Raković.

Raković napominje da su svi pod uticajem Zapada i da se sprovodi jedan paket namera koji treba da dovede do relativizacije Srba.

- To je uticaj Zapada. I Dritan, i ta trojica sveštenika, i Krivokapić i Bečić. To je jedan paket namera koji treba da dovede do relativizacije Srba u Crnoj Gori i koji treba da spreči da Srbi postani većina na popisu i da se stvari ne odvijaju onako kako su krenuli da se odvijaju. Kad se DF uključi sve će da tutnji i da se trese - kaže Raković.

