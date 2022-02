HRVATI ZBOG ŠAMARA TERETE SRBINA ZA RATNI ZLOČIN! Samo u februaru 88 Srba će se naći u sudnici HRVAT NEĆE NJIHOVO DRŽAVLJANSTVO!

Sudski postupci protiv Srba u Hrvatskoj zbog navodnih ratnih zločina postali su svakodnevnica. Tako se samo u februaru ove godine izvodi čak 88 osoba u 18 predmeta na suđenja. Samo u predmetu "Kninski zatvori", koji se vodi pred Županijskim sudom u Splitu, optuženo je 40 osoba.

Sve ovo ima za cilj da se Srbi koji su ostali u Hrvatskoj nakon rata proteraju iz te države, a one koji bi da se vrate - zastraše i spreče u toj nameri. To za Kurir tvrdi Savo Štrbac, predsednik Dokumentaciono informacionog centra "Veritas", koji uredno prikuplja sve podatke o suđenjima protiv Srba u Hrvatskoj. Savo Štrbac i istoričar Nebojša Damjanović bili su gosti jutarnjeg programa Kurir televizije.

- Boj od 88 Srba je broj iz Veritasovog saopštenja. Toliko se ljudi, Svi su Srbi i svi su pripadnici JNA, u februaru u 28 dana izvodi na glavne pretrese. Od Nove godine je uhapšeno trojica ljudi. Protiv osmorice je otvorena nova istraga. Jedan čovek koji je uhapšen nije u Hrvatskoj id 1999. godine i sa porodicom se iselio u Veliku Britaniju. Od 2006. godine dolazi u jedno svoje selo Karanac, čini mi se da se zove, kod Belog Manastira - to je mešano selo Mađari, Srbi i Hrvati. Nikada nije bio ni na kakvom smisku, ispred sina su ga uhapsili. Otvorili su istragu da je 1991. godine ošamario jednog Hrvata, a 1992. godine jednog Mađara. Što on i ne poriče, ali ako sam to uradio to nije ratni zločin. Javio mi se još jedan čovek. On je isto živeo u tom selu. Njemu je majka Srpkinja, a otac mu je Hrvat. I on mi priča da su i njega stavili na spisak. Ja sam tada bio u srednjoj školi. Pitao me je kako da se odrekne hrvatskog državljanstva. Kažem mu ja da mu nije krivo hrvatsko državljansto, neko je drugi kriv - rekao je Savo Štrbac, predsednik Udruženja Veritas.

Istoričar Nebojša Damjanović ističe da je važno da se spozna uzrok te je tako naveo i manje poznate godine napada Hrvata na Srbe - 1895, 1899. i 1902. godina za koju kaže da je bila vrhunac.

- Problem je stari i prastari. Ja ću podsetiti na nešto što je preko 100 godina staro, ali će zvučati aktuelno. Veliki i žestoki istupi protiv Srba dešavaju se krajem 19. i početkom 20. veka. Godine 1895, 1899. i vrhunac 1902. godine. Tada su se dešavali masovni napadi na Srbe i njihovu imovinu. Šta ih je izazvalo? Isticanje srpskih zastava - kaže istoričar Nebojša Damjanović.

Uskoro novi podaci Veritas objavljuje knjigu "Procesuirani" Savo Štrbac je za Kurir najavio da "Veritas" narednih dana objavljuje knjigu koja se zove "Procesuirani", a u kojoj se navode svi koji su bili pred hrvatskim sudovima zbog navodnog ratnog zločina. - To je preko 3.600 osoba koje su procesuirane, a to je počelo još početkom devedesetih i traje još uvek, kao da se juče zavrio rat. Stalno se hapse novi ljudi. U ovoj brojci od 3.600 ljudi, pod pritiskom međunarodne zajednice našli su se i pojedini pripadnici hrvatskih oružanih snaga, njih tek 108 - kazao je Štrbac.

