BURA U BIH ZBOG RASPISIVANJA IZBORA! Bosanić: Ova priča neće proći, važan dobar odnos Srba i Hrvata u Hercegovini

Raspisivanje opštih izbora u Bosni i Hercegovini (BiH) za 2. oktobar izazvalo je lavinu komentara i burnih reakcija. Najoštriji je bio Dragan Čović, predsednik Hrvatske demokratske zajednice BiH (HDZ) koji je poslao pismo međunarodnim predstavnicima da će Hrvatski narodni sabor pokrenuti pravne procedure i političke korake za novu institucionalnu i teritorijalnu organizaciju BiH.

Predsednik Hrvatske Zoran Milanović rekao je da je raspisivanje urađeno po "kriminalnoj proceduri" i da će se svim silama zalagati za reformu izbornog zakona. Kako je istakao, srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik u ovom trenutku je za njega partner.

- Dodik nije četnik. Srbi su nam blizak narod, u ovoj situaciji su nam bliski saveznici - rekao je Milanović.

foto: EPA / KENZO TRIBOUILLARD / POOL

Dodik ipak ocenjuje da će izbori biti sprovedeni u veoma teškim uslovima. Na sve to Evropska komisija navodi da je bojkot izbora neprihvatljiv.

Kako će se održati izbori u BiH 2. oktobra? Šta će uslediti pre toga? Dokle su Čović i Milanović spremni da idu u zahtevu za reformu izbornog zakona? Ko destabilizuje BiH i kakva je situacija u Republici Srpskoj?

- Izlazi na svetlost dana ko je remetilački faktor. Jasno je da svi problemi dolaze od bošnjačke struje, koju predvodi (Bakir) Izetbegović. Postoji bojazan da bošnjačka strana sama organizuje izbore i da ih sami prate, što bi dovelo do problema u samom legitimitetu izbora - kaže Mile Bosnić, predsednik Udruženja Krajišnika.

Zoran Milanović je naveo da zahteva da se napravi izborna reforma i da može da se stvara treći entitet.

- Hrvatska je veoma ozbiljna u svojim istupima, da bi Hrvati ostvarili svoja prava. Ovo sve pokazuje koliko je pozicija Republike Srpske bila teška. Svi potezi pokazuju da je želja Bošnjaka da ona postane unitarna - kaže Bosanić.

Dejan Miletić je istakao da je međunarodna zajednica mnogo učinila da destabilizuje Dejtonski sporazum.

foto: Kurir televizija

- Samom tim što su ga menjali i prilagođavali svojim dnevnopolitičkim interesima narušavajući integritet i identitet naroda. Sada imamo jednu promenjenu retoriku hrvatskog rukovodstva, koja da dolazi sa srpske strane bila bi za hapšenje. U ovom slučaju hrvatski narod nema svoj status i vidi se da međunarodna zajednica ulazi iz greške u grašku. Mi nemamo poverenje da će biti ravnopravni odnosi i da će biti sve u interesu naroda koji živi tamo. Niti se poštuje Dejtonski sporazum, niti se pošuje volja naroda, već se nameću stavovi međunarodne zajednice - kaže Miletić.

Bosanić istkao da se nada da će Evropa jasno da stavi do znanja Izetbegoviću da treba da postuje Dejton.

- Ne samo što nam uzimate nacionalna prava, već želite da nam uzmete i ekonomska, a to mogu da kažu i Hrvati. Srbi su veoma jasno rekli da ćemo garantovati bezbednost i mir. Može da se desi u nekom kantonu ili gradu da to eskalira, pogotovo mislim na Federaciju. Kao u Mostaru. Mislim da do rata ne može doći. Stav Srbije i Hrvatske je veoma važan i jasan - kaže Bosanić i dodaje:

foto: Kurir televizija

- Ono na čemu Dodik insistria jeste da je Republika Srpska garant stabilnosti. Srbi vrlo jasno i glasno kažu da poštuju međunarodni akt. Mislim da će gospodin Šolc sada dobiti neke nove informacije, a to je da je glavni problem u Sarajevu i bošnjačkoj strani gospodina Izetbegovića. Mislim da ovaj put ta priča neće proći i mislim da je i za to dobar ovaj odnos Srba i Hrvata u Bosni i Hercegovini. U ovoj priči Srbi su apsolutno nevini i samo insistiraju na podjednakim pravima kao što imaju u Dejtonskom sporazumu - kaže Bosanić.

