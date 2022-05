VARTOLOMEJ BI DA BUDE PAPA, POGLAVAR CELOG PRAVOSLAVLJA! Savić oštro o vaseljenskom patrijarhu: Ovo je udar na učenje Isusa Hrista

Na Svetom Sinodu pod predsedavanjem njegove svetosti patrijarha vaseljenskog Vartolomeja I, detaljno se raspravljalo o crkvenom pitanju Skoplja, nakon kog je patrijarh priznao naziv Makedonske pravoslavne crkve kao "Ohridska arhiepiskopija", što znači da je područje njene nadležnosti samo u granicama države Severne Makedonije.

Vaseljenski patrijarh je naglasio da se nada daljem napretku ovog crkvenog entiteta.

foto: Kurir televizija

Da li je Makednoska pravoslavna crkva dobila autokefalnost? Zašto se Carigradska patrijaršija umešala u nadležnost Srpske pravoslavne crkve? Kakav je stav Ruske pravoslavne crkve?

Na sva ova pitanja odgovor su dali u emisiji "Usijanje" na Kurir televiziji prof. Milan Petričković, redovan profesor Fakulteta političkih nauka i advokat Predrag Savić.

- Nažalost, staro pravilo je i prosto ušlo je u neki kodeks rušenja svih kodeksa, postoji neraskidiva veza između politike i religije. Ovo nije prvi put već konstantan niz događaja. Živimo u vreme velikih nejasnoća i nelogičnosti. Iza svega toga postoji jasno profilisanje, to traje decenijama. Crkva postaje sve više relevantan faktor u okviru svake države. Podsetiću da je pre više od mesec dana ovo sinhronizovano, evropski parlament je uputio pritisak na SPC. Ova konstelacija trenutno je u funkciji određenih priprema za kreiranje budućih događaja na Zapadnom Balkanu - rekao je Petričković.

foto: Kurir televizija

Simić smatra da vaseljenski patrijarh Vartolomej I želi da bude poglavar celog pravoslavlja.

- Nakon prvog svetskog rata počele su prve inicijative. Imala je mogućnost da odlučuje, imala je najniži status samostalnosti. Imala je pravo da upravlja imovinom. 1968 godine nakon ogromnog pritiska na tamošnje sveštenstvo proglašena je autokefalna crnogorska crkva. Tada je došlo do raskola. Još 1968 su oni sami sebe proglasili autokefalnim. Ova današnja odluka je da ih primaju u hijerarhijski život i da im opraštaju raskol. Makedonska pravoslavna crkva je u dijaspori bila možda i jača nego u samoj Severnoj Makedoniji. O vo što su uradili je veliki pravni udar na SPC i na tradiciju, pa čak i na samo učenje Isusa Hrista. Vartolomej kao da želi da bude istočni papa, da bude poglavar celog pravoslavlja - kaže Simić.

foto: Kurir televizija

Na pitanje voditeljke Jelene Pejović koja je uloga vaseljenskog patrijarha, Simić kaže da on nema nikakvu veću vlast od našeg patrijarha.

- Carigradska patrijaršija je od šestog veka prva po počasti. Vaseljenski patrijarh je prvi među jednakim patrijarhima koji upravljaju autokefalnim crkvama. On nema nikakvu vlast koja bi mogla da bude veća od našeg Porfirija. Drugo je kako on to koristi i kako pokušava da iskoristi - rekao je Simić.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/M.L.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

05:53 PUTIN NAKON PARADE URADIO OVO?! Profesor iz Moskve izneo ŠOKANTNE tvrdnje: NACIZAM SE ŠIRI KAO RAK PO EVROPI