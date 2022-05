MINISTAR JOKOVIĆ NAJAVIO: CRNA GORA ŽELI U OTVORENI BALKAN! Srpski analitičari sigurni: MILO NEĆE DOZVOLITI!

Ministar ekonomija u vladi Crne Gore Vladimir Joković istakao je u emisiji "Usijanje" na Kurir televiziji da postoji želja u novosazvanoj vladi Dritana Abazovića da Crna Gora prihvati inicijativu "Otvoreni Balkan".

Profesor Dejan Miletić naveo je da nema racionalnog razloga da Crna Gora ne prihvati inicijativu "Otvoreni Balkan".

Ipak, ministar Joković je istakao da postoji želja da se uradi sve što pomaže da se obnovi i pomiri Crna Gora.

foto: Kurir televizija

- Nije isto gledati na Crnu Goru iz Crne Gore i iz neke druge zemlje. Dritan Abazović nije albanski političar, već političar Crne Gore koji želi dobro svojoj zemlji. Sudite po delima, ne može se sve za kratko vreme učiniti, ali postoji dobra volja. Verujem da će se, kada se sve dobro izanalizira i Crna Gora priključiti "Otvorenom Balkanu". Neki su u svom neznanju govorili da je to srpski svet i Velika Srbija, pa ako je Edi Rama to potpisao i ako su oni Velika Srbija... Nekima je u Crnoj Gori uvek problem, da ma koliko god dobra inicijativa bila, to što dolazi iz Srbije. Mi želimo da to razbijemo i da sudimo po tome da li nešto vredi ili ne vredi, a dolazilo iz Beograda ili od nekog drugog, a ne sve a priori odbacivati. Ovde ćemo odlučivati na osnovi čistih interesa Crne Gore - istakao je Joković u "Usijanju" na Kurir televiziji.

Voditeljka Jelena Pejović osvrnula se na posetu predsedika Crne Gore Aljbinu Kurtiju. Nju je zanimalo da li to može opstruisati težnje ove zemlje da se priključe "Otvorenom Balkanu", što je politički analitičar Đrođe Vukadinović i potvrdio.

foto: Kurir televizija

- Ja to gledam kao jedan kontinuitet sistematskog, upornog i veoma efikasnog delovanja gospodina Đukanovića i protiv Srbije i protiv srpskog naroda u Crnoj Gori. Sve njegove izjave bile su skandalozne i maligne. On je prevazilazio sve albanske lobiste u svetu. Mislim da je u interesu Crne Gore "Otvoreni Balkan", ali mislim da će Crna Gora u njega ući, ukoliko to DPS bude dozovlio - istakao je Vukadinović, koji je ubeđen da se Temeljni ugovor neće potpisati, jer im Đukanović neće dozvoliti.

Sa njim se složio i profesor Dejan Miletić.

Kurir.rs

