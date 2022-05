SRAMOTNO JE IZLAGANJE HRVATSKIH AKADEMIKA! Pukovnik u penziji Pršić nikad oštrije: Na području Kozare ubijeno 69.500 LJUDI

Predsednik Srbije reagovao je na pretnje hrvatskog predsednika Zorana Milanovića kako će našu zemlju skupo koštati optužnice protiv četiri pilota za ubistvo civila na Petrovačkoj cesti 1995. godine. Između ostalog je rekao:

- Slušao sam ja iživljavanja raznih koji se hvale da su veoma desno orijentisani u Hrvatskoj da ne pominjem, to je strašan naziv, jer od takvih su mi članovi porodice stradali koji pričaju o nekim mecima, ne znam čemu. Molio bih ih da mi to pokažu, pošto pričaju takve gluposti da je to nadrealno. Nakon Milanovića, Hrvatska akademija znanosti i umetnosti traži od Vlade Hrvatske da blokira put Srbije ka Evropskoj uniji, ukoliko Beograd ne ispuni čak 14 uslova, među kojima je i odricanje od mita o Jasenovcu!

Prof. dr Miloje Pršić, istoričar i pukovnik u penziji i predsednik Saveza Srba iz region Miodrag Linta komentarisali su u Jutarnjem programu Kurir televizije kako bi se ova situacija mogla tačno dalje razvijati:

