GROM IPAK UDARA TRI PUTA: Grupa planinara, od kojih je jednu ženu munja pogodila dva puta, spasena brzom akcijom Gorske službe!

Većina je imala izražene peckanje u različitim delovima tela, a neki su imali opekotine izazvane ulaskom i izlaskom električne struje iz tela, rekao je doktor Primož Trunk.

Sve se dogodilo u petak, a slovenačka gorska služba spasavanja saopštila je detalje akcije na današnjoj konferenciji za novinare. Na putu od Triglava do Malog Triglava počela je slaba kiša, a planinu je prekrila gusta magla praćena munjama, zbog čega je većina isključila mobilne telefone.

Grom ih je udario najmanje tri puta. Jedna žena je navodno dva puta pogođena. Ostali planinari su se od udara rasuli po stenama. Sami planinari su pozvali 112 i obavestili ih o nesreći. Povređeni, među kojima i dva stranca, pomagali su jedni drugima prilikom spuštanja. Prestravljeni i promrzli uspeli su da stignu do Kredarice, ili bar do Konta, odakle su im dalje pomogli gorski spasioci.

Spasavanje helikopterom nije bilo moguće zbog magle. Pilot Primož Škufc iz vazduhoplovne policije objasnio je da zbog nevremena na Triglavu nisu mogli odmah da polete, ali su kasnije sa spasilačkom jedinicom uspeli da stignu do Kredarice. Pred noć vreme se popravilo tako da su dvojica teško povređenih prevezena u ljubljanski klinički centar.

Kako je rekao šef spasilačke akcije Iztok Arnol, odmah su aktivirali sedam spasilaca za klasično spasavanje, a kada su stigle informacije o nekoliko povređenih, uključili su i dodatne snage, pored spasilaca iz Mojstrane, spasioce iz Kranjske Gore, Rateča i Bohinja, piše N1.si .

Helikopter slovenačke vojske pokušao je da se što više približi tokom pogoršanja vremena. Pilot Jernej Ramovš objasnio je da su sedam spasilaca uspeli da prevezu neposredno ispod oblaka, na visinu od 2.200 metara, odakle su peške nastavili do Kredarice. Zbog prevelikog rizika od daljeg pogoršanja vremena više nisu mogli da lete ka Triglavu.

Nešto posle 19 časova, kako je rekao Arnol, videli su da zbog vremenskih uslova nije moguće ni klasično spasavanje, pa su zajedno sa lekarom koji je bio u dežurnoj helikopterskoj ekipi odlučili da osim dvoje teže povređenih, ostali povređeni bi noć proveli u planinarskom domu na Kredarici.

U petak, u 20.30, teško povređeni planinari prevezeni su u KBC Ljubljana. Policijski helikopter je u subotu ujutro petoro stradalih prevezao u Opštu bolnicu Jesenice, a 11 u ljubljanski Univerzitetski klinički centar, gde su ostali na 24-časovnoj opservaciji, a spasioci su u dolinu prevezeni i helikopterom.

"Na kraju je to bio veoma srećan dan. Gotovo je neverovatno da niko nije poginuo", rekao je Iztok Arnol, vođa spasilačke operacije, na konferenciji za novinare. On je rekao da je to jedna od najvećih ovakvih nesreća u slovenačkim planinama.

Kurir.rs/Dnevnik.hr