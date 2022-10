ZAPLENA U LUCI KOPAR: Brodom iz Kine stigli sastojci za proizvodnju narkotika! Roba namenjena za Holandiju!

Nakon otkrivanja veće količine zabranjenih sastojaka za proizvodnju nedozvoljenih droga u luci Kopar, Policijska uprava Kopar, PU i Finansijska uprava Slovenije izneli su detalje i rad Policije u oblasti istraživanja ovakvih krivičnih dela.

Kako su rekli, u jednom od kontejnera koji je teretnim brodom iz Kine putovao u Luku Koper, a krajnje odredište mu je bila Holandija, otkrili su sastojak BMK glicidnu kiselinu koji se koristi za proizvodnju ilegalnih droga. Ovo bi konačno moglo doneti konačnom ponuđaču do tri miliona evra dobiti.

U luci Kopar otkrivene su velike količine zabranjenih sastojaka za proizvodnju nedozvoljenih droga. Policijska uprava Kopar, Opšta policijska uprava i Finansijska uprava Republike Slovenije će u zajedničkom saopštenju dati više informacija o otkrivanju i radu policije na polju istraga ovakvih krivičnih dela.

Prema rečima zamenika direktora Kancelarije za finansije Koper Neđana Jermana, 12. avgusta ove godine u Luku Kopar je stigao teretni brod iz Kine koji je prevozio veliku količinu kontejnera. Više od hiljadu je bilo predodređeno za iskrcavanje“, rekao je on. Istovremeno su izvršili procenu rizika na nekoliko hiljada kontejnera, a u jednom je otkriven sumnjivi teret.

„Pregledom robe utvrđeno je da se u identičnom pakovanju nalazi različita roba. Sama slika skenera je pokazala da se radi o anomaliji, da se ne radi o jednoj vrsti robe, već o najmanje dve različite. Rekao je Jerman i dodao da su u nekoliko kesa pronašli belu supstancu, a u drugim bledožutu prah. Pronašli smo 120 kesa zabranjenih sastojaka za proizvodnju amfetamina. Iako je u kontejneru deklarisan magnezijum sulfat, u njemu je pronađena BMK glicidna kiselina.

"Do sada smo utvrdili da je roba stigla iz Kine, a ova pošiljka je trebalo da bude isporučena u Holandiju. Istraga još nije završena, sarađujemo i sa stranim bezbednosnim organima", rekao je načelnik Kriminalističke policije. Odeljenje PU Koper, Primož Ogrinc.

On je dodao da iako je reč o potpuno legalnim hemikalijama koje se koriste u farmaceutskoj i hemijskoj industriji, one se koriste i u proizvodnji ilegalnih droga. „Zbog ovog drugog, ovi sastojci su pod posebnom kontrolom“, rekao je on i dodao da je za krivično neopravdanu proizvodnju i promet nedozvoljenih droga, nedozvoljenih supstanci u sportu i prekursora za proizvodnju nedozvoljenih droga zaprećena kazna zatvora od jedan do deset. godine, za teška dela i udruženja od pet do 15 godina.

Prema podacima iz uvoznih dokumenata, utvrđeno je da je pošiljalac kineska kompanija, primalac mađarska, a konačna kompanija u Holandiji.

To je prva zaplena ove vrste u Sloveniji, prvo otkriće ove vrste sastojka u Sloveniji, rekao je Mišo Radovančević, načelnik Odeljenja za zabranjene droge Uprave kriminalističke policije, Sektora za organizovani kriminal Opšte uprave policije.

„Na osnovu količine zaplenjene, mogli bismo da proizvedemo 800 kilograma ilegalne droge amfetamina, što bi na kraju moglo da donese 160 miliona evra, a mogli bismo da proizvedemo metamfetamin sa profitom od skoro tri milijarde evra“, rekao je on i dodao da slovenački policija prepoznaje međunarodnu saradnju i integraciju u ovoj vrsti organizovanog kriminala.

On je uverio da je sprečavanje i suzbijanje ilegalne trgovine drogom prioritet i za EU ​​i za Sloveniju. Ovde je ključna saradnja Evropola, Interpola, stranih bezbednosnih službi i drugih organizacija, dodao je on. „Naša saradnja sa njima je odlična i takođe smo aktivno uključeni u otkrivanje i dalje povezivanje ovakvih krivičnih dela.

Kurir.rs/24ur