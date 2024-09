Milorad Dodik, predsednik Republike Srpske, rekao je da sve što Elmedin Konaković priča po svetu nema veze sa BiH, Republikom Srpskom i Federacijiom BiH, niti sa narodima koji tu žive, jer on iznosi samo lične stavove i "mlati praznu slamu" s ciljem da zaradi koji jeftini politički poen kod svojih sunarodnika.

- Konaković je najočitiji primjer pravog naslednika politike muslimanske braće Alije Izetbegovića. U želji da se dodvori sarajevskoj čaršiji on uporno pokušava da bude veći od Izetbegovića, jer niti ima svoje politike, ni stava, a nije ni političar - istakao je Dodik odgovarajući na pitanje da prokomentariše obraćanje ministra spoljnih poslova u Savetu ministara BiH gde je izneo niz neistina o proteklom građanskom ratu u BiH.

- Dino Konaković nije dostojan uopšte da sedi u Njujorku i razgovora o bilo kojoj temi. On niti predstavlja BiH, niti iznosi usaglašene stavove legalno izabranih političkih predstavnika u institucijama BiH. Njegov nivo je sarajevska mahala gde može do sutra da priča, kleveće i laže, a sve preko toga je krupan zalogaj za malog u pokušaju - ocijenio je Dodik.

On je dodao da je postalo suvišno komentarisati lika poput Konakovića i davati mu na značaju, jer je reč o nekome ko se uporno upinje da bude neko, a u stvari je obična narikača po belosvetskim destinacijama.

- Već odavno je u oblasti spoljne politike srušen ustavni poredak BiH. Muslimanski predstavnici samostalno iznose stavove svojih partija i politike muslimanskog Sarajeva. Čini im se da su uspjeli nešto uraditi na početku, hvaleći se kao što se hvali, kako drugi kažu, narko saradnik Dino. Nama to odgovara, jer će upravo to pokazati koliko je BiH besmislena, a Dino, Helez i oni ranije uspešno to rade - istakao je Dodik.