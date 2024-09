- Očigledno je da je BiH u potpunom zastoju, ne samo zbog izbora. Potpuno je privatizovana spoljna politika, potpuno privatizovani svi instituti međunarodnog predstavljanja BiH. To dovodi do nove paralize, koja će dovesti BiH do besmisla - naveo je Dodik danas u Istočnom Sarajevu.

- Oni moraju da razumeju da će morati da vrate sve to na početak, ako žele da se Srbi vrate u Ustavni sud BiH. Inače se nikad nećemo vratiti. To njihovo potpuno ignorisanje sistema nema smisla. Bila je prilika da Varheljiju kažem da mi želimo da vidimo plan rasta, ali nemojte od nas da tražite da pravimo kompromis da bi navodno onaj spavalica Bakir Izetbegović popustio. Ne zanima me, to je njegov problem. Ne bavim se politikom da bi udovoljio Izetbegoviću i muslimanima. Oni namerno to rade, dođe Trojka dogovori, a onda SDA zaustavi. Opet treba Milorad Dodik da pušta, a to se neće se desiti - kaže Dodik.