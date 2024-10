Nadležni mahom ćute dok se u grupama na mreži Telegram svakodnevno razmenjuju fotografije dece, žena i devojaka. Na to, prečesto se čuju komentari u kojima se krivica svaljuje na žrtvu i nehajno pita „pa što se slikala?“

„Ta terminologija podrazumeva da je žena nešto uradila i da se on njoj sveti, što znači da je deo odgovornosti na njoj“, objašnjava Sanja Pavlović iz Autonomnog ženskog centra (AŽC).

Nikolina Tomašević iz Udruženja „OsnaŽene“ kaže da, uprkos stravičnim dokazima do kojih su došle, većinski deo društva i dalje okrivljuje žrtve i smatra da je sama kriva jer se slikala ili slala fotografije.

„Ljudi često objektivizuju žrtvu. Ako je ona devojka koja je bila obučena od glave do pete, išla u crkvu, onda ona zavređuje empatiju. Ako je pak obukla kratku suknju, ona je svojim izgledom i načinom oblačenja izazvala nasilnika da reaguje i zaslužuje da postane žrtva“, kaže Tomašević za DW.

Za manje od mesec dana prikupile su više od 20.000 potpisa, što je pokazalo da postoji deo društva koji to vidi kao problem i zahteva promene.

Ipak, naišle su i na veliki broj komentara kojima se odgovornost prebacivala na same devojke i žene kojima se to desilo, što ukazuje „da se ne razumeva zašto je to nasilje“.