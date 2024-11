Portal podgoričkog "Dana" objavio je fotografije čitaoca iz Herceg Novog, uz komentar da su talasi koji zapljuskuju šetalište iznenađenje za one koji su gosti grada od skalina, ali ne i za Novljane koji često uživaju u ovom prizoru.

Autobusi do pojedinih banjalučkih naselja zbog snega ne saobraćaju, a naselje Donja Kola su ostala i bez električne energije. Sneg intenzivno pada u selima u Potkozarju, na području Gradiške i Laktaša.

Sneg pada u Gorskom kotaru i Lici i delu kopnene Hrvatske - od Zagorja, Međimurja pa do Slavonije. Jak vetar duva na Jadranu, u Rijeci ruši stabla i telefonske stubove.

Sneg koji već satima pada u većem delu Srbije napravio je gužve u saobraćaju i izazvao probleme vozačima. Na nekim deonicama stvorile su se kolone, kao na putevima preko Fruške gore i Zlatibora, a došlo je i do proklizavanja u jarak autobusa kod Šapca. Veće saobraćajne gužve su i u Beogradu.

Savetujemo svima maksimalan oprez jer je kiša koja je prethodno padala navlažila kolovoz, pa zbog niskih temperatura dolazi i do pojave leda. Dodatnu opasnost predstavlja i to što sneg prekriva ledene površine i dolazi do iznenadnog gubljenja kontrole nad vozilom.