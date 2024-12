- Bosna i Hercegovina je ušla u najveću poslaratnu krizu. Juče je pravdi priveden ministar bezbednosti, a isto to tužilaštvo vodi i postupak protiv predsednika Republike Srpske. To privođenje se desilo samo nekoliko dana nakon zasedanja Skupštine koje je tada donela zaključke koji su vezani direktno za funkcionisanje tužilaštva i suda.

On kaže da postoji faktor stranaca koji pokušavaju da na ovaj način nateraju funkcionere sa se povinuju nepostojećem visokom predstavniku u BiH.

- Obrazloženje koje je juče stigao govori da je u pitanju navodna zloupotreba položaja dok je gospodin Nešić bio direktor Puteva Republike Srpske od 2016. do 2020. godine. Interesantno je da se to dešava tek sada nakon 6 godina - dodao je Zobenica.

On kaže i da su se Srbi na balkanu homogenizovali u poslednjih 10 godina a sve u svrhu očuvanja nacionalnog identiteta, kao i to što ne dozvoljavaju spoljne efekte. Dodaje da mnogima to jedinstvo ne odgovara.