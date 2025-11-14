Slušaj vest

Viked pred nama doneće našem regionu naoblačenje, ali će se zadržati i dalje veoma toplo vreme. Kiša će padati u Sloveniji i na severnom Jadranu. Ipak, glavnina promene očekuje se u ponedeljak.

Tada će u Sloveniji, Hrvatskoj, Crnoj Gori i BiH doći do snažnog naoblačenja sa obilnom kišom i jakim pljuskovima. Očekuju se i obilniji pljuskovi, ponegde i grmljavinske nepogode, naročito u oblasti Jadrana i u njegovom zaleđu.

nevreme satelitski snimci
Foto: zoomEarth

Jake grmljavinske oluje očekuju se na području Crne Gore, Dalmacije i Hercegovine.

Očekuju se veoma obilne padavine, u većini predela i preko 50 litara, u oblasti Jadrana preko 100 litara, a u njegovom zaleđu preko 200, lokalno i do 300 litara.

Postoji opasnost od urbanih poplava i bujica, kao i od materjalne štete.

Zbog očekivanih vremenskih prilika, treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

U nedelju će do oblasti Alpa doći do jačeg zahlađenja, pa se očekuje obilniji sneg. Početak sedmice doneće višim delovima Alpa i više od 30 cm snega, a snežna granica spustiće se i niđe od 1.000 metara nadmorske visne.

nevreme satelitski snimci
Foto: zoomEarth

Sneg se očekuje i u višim delovima Slovenije.

U Srbiji se za vikend očekuje pravo prolećno vreme, uz temperature i do 22-23°C. Pogoršanje vremena zahvatiće Srbiju početkom sledeće sedmice, a utorak će doneti zahlađenje i obilnije padavine.

nevreme satelitski snimci
Foto: zoomEarth

Kurir Web/ Telegraf

