Na vreme u regionu tokom vikenda uticaće veoma snažan ciklon, prognozira Đorđe Đurić u najnovijoj prognozi. Kako navodi, on će doneti kišu, a oblasti Jadrana i obilne pljuskove sa grmljavinom. Sneg će padati na višim planinama, a u nedelju u većem delu Slovenije.

Najobilnije padavine i najjače oluje očekuju se u nedelju.

Širom Crne Gore i Dalmacije padaće veoma jaka kiša i očekuju se veoma obilni pljuskovi sa grmljavinom.

Najveća količina padavina pašće u Dalmaciji i Crnoj Gori i to više od 100 litara, a u zaleđu Jadrana i preko 200-300 litara kiše po kvadratnom metru, dodaje.

Očekuje se opasnost od poplava i bujica, ali i odrona.

Duvaće jak južni vetar, koji će na Jadranu imati olujne udare. Veoma visoki talasi plaviće priobalna područja.