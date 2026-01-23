U NEDELJU NAJOBILNIJE PADAVINE I NAJJAČE OLUJE: Potop stiže u region, padaće veoma jaka kiša u ovim krajevima
Na vreme u regionu tokom vikenda uticaće veoma snažan ciklon, prognozira Đorđe Đurić u najnovijoj prognozi. Kako navodi, on će doneti kišu, a oblasti Jadrana i obilne pljuskove sa grmljavinom. Sneg će padati na višim planinama, a u nedelju u većem delu Slovenije.
Najobilnije padavine i najjače oluje očekuju se u nedelju.
Širom Crne Gore i Dalmacije padaće veoma jaka kiša i očekuju se veoma obilni pljuskovi sa grmljavinom.
Najveća količina padavina pašće u Dalmaciji i Crnoj Gori i to više od 100 litara, a u zaleđu Jadrana i preko 200-300 litara kiše po kvadratnom metru, dodaje.
Očekuje se opasnost od poplava i bujica, ali i odrona.
Duvaće jak južni vetar, koji će na Jadranu imati olujne udare. Veoma visoki talasi plaviće priobalna područja.
S obzirom na očekivane vremenske prilike, treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.