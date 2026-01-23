Slušaj vest

Na vreme u regionu tokom vikenda uticaće veoma snažan ciklon, prognozira Đorđe Đurić u najnovijoj prognozi. Kako navodi, on će doneti kišu, a oblasti Jadrana i obilne pljuskove sa grmljavinom. Sneg će padati na višim planinama, a u nedelju u većem delu Slovenije.

Najobilnije padavine i najjače oluje očekuju se u nedelju.

Širom Crne Gore i Dalmacije padaće veoma jaka kiša i očekuju se veoma obilni pljuskovi sa grmljavinom.

Najveća količina padavina pašće u Dalmaciji i Crnoj Gori i to više od 100 litara, a u zaleđu Jadrana i preko 200-300 litara kiše po kvadratnom metru, dodaje.

Očekuje se opasnost od poplava i bujica, ali i odrona.

Duvaće jak južni vetar, koji će na Jadranu imati olujne udare. Veoma visoki talasi plaviće priobalna područja.

S obzirom na očekivane vremenske prilike, treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

Ne propustiteDruštvoRHMZ upalio alarme zbog opasne pojave za vikend u Srbiji: Mraz slabi, ali stiže nešto još gore, šokantna prognoza do kraja zime - ovome se nismo nadali
sneg zima Beograd Srbija
DruštvoDIREKTOR RHMZ UPOZORIO NA OVU OPASNU POJAVU: Moguć najviši, 4. stepen upozorenja! I šta nas čeka u februaru i martu! U toku sednica Štaba za vanredne situacije
Screenshot 2026-01-22 121432.jpg
DruštvoNAJNOVIJE OGLAŠAVANJE RHMZ: Olujna košava uz orkanske udare u ovom kraju! Evo kakvo nas vreme očekuje narednih dana
Duva košava
DruštvoPOPLAVE, SUPERĆELIJSKE OLUJE, SNEG U PROLEĆE I TOPLOTNI UDARI PREKO 40 STEPENI! Ovo je detaljna vremenska prognoza za 2026. po mesecima
supercelijska oluja