Prijava navodne otmice devojke na području Lukavcapokrenula je opsežnu policijsku akciju, tokom koje su pronađeni droga i vatreno oružje, dok je jedna osoba uhapšena i predata Tužilaštvu Tuzlanskog kantona, saznaje portal "Avaza".

- 18.05.2026. godine u večernjim satima prijavljena od strane ženske osobe navodno otmica ženske osobe i da je ona odvedena u neku kuću na području Lukavca, u vezi s tim su postupili policijski službenici OKP PU OKP PS Lukavac i po usmenoj naredbi Opštinskog suda u Lukavcu su izvršili pretres objekta na području Lukavca gde su zatečena jedna ženska osoba, dve muške osobe i prilikom pretresanja navedenog objekta, pronađena je određena količina materije za koju se sumnja da se radi o opojnim drogama i vatreno oružje - rekla je portparolka MUP-a Tuzlanskog kantona Adnana Sprečić za "Avaz".

Dodala je da ti predmeti, supstanca za koju postoji sumnja da se radi o opojnoj drogi i oružje su oduzeti.