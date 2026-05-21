u toku je uviđaj
TRAGEDIJA U LUKAVCU! Izvučeno telo ženske osobe iz reke Spreče!
Telo ženske osobe izvučeno je jutros iz Spreče u Lukavcu, saznaje portal "Avaza".
Kako je za "Avaz" potvrđeno iz Operativnog centra MUP-a Tuzlanskog kantona, imali su primljenu prijavu o navedenom događaju.
- Na području Policijske uprave Lukavac u jutarnjim satima primećeno je telo. U toku su uviđajne radnje - ističu za "Avaz" iz dežurnog Operativnog centra.
Podsetimo, kako je Avaz prethodno preneo, na području Lukavca je nestala devojka.
(Kurir.rs/Avaz)
