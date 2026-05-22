BOSANAC NAPRAVIO POTPUNI HAOS USRED BEČA: Maltretirao majku u kolicima, pa izvadio automat i PRESTRAVIO Austrijance
On je osumnjičen da je prolaznicima pretio ratnim oružjem.
Kako piše Hojte, incidentu je, prema navodima policije, prethodila svađa muškarca s majkom koja se kreće u invalidskim kolicima.
Svađa eskalirala
Muškarac se sumnjiči da je pretio smrću 33-godišnjem prolazniku, mašući starim automatom, ratnim reliktom. Prema navodima policije, opasnim pretnjama prethodila je svađa između 44-godišnjaka i njegove majke koja se kreće u invalidskim kolicima.
Navodno se ponašao izrazito agresivno, udarao invalidska kolica nogama i više puta ih snažno tresao. Kada je 33-godišnji prolaznik intervenisao i upozorio ga na ponašanje, osumnjičeni mu je zapretio smrću. Takođe se tereti da je odgurnuo još jednog prolaznika i udario ga u glavu.
U stanu pronađen arsenal oružja
Policijski službenici su u ruksaku 44-godišnjeg državljanina BiH pronašli automat i okvir za municiju, koji su odmah oduzeti. Protiv njega je izrečena zabrana posedovanja oružja.
Prilikom pretresa stana policija je pronašla i teleskopsku palicu, dve sablje, nož, dve sekire te manju količinu kanabisa.
Tokom ispitivanja 44-godišnjak je priznao delo, navodeći da je ilegalno posedovano oružje nasledio. Po nalogu bečkog tužilaštva pušten je da se brani sa slobode.
