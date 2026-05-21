JEDAN FEDERALNI MINISTAR UHAPŠEN, DRUGOM PRETRESAJU KABINET! Akcije policije na više lokacija na području Bihaća i Velike Kladuše
Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine Denis Osmankić uhapšen je danas u Bihaću zbog sumnje na primanje mita i trgovinu uticajem, javili su sarajevski mediji.
Policija pretresa kabinet ministra unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Adnana Habibije, navode mediji.
Akcija je pokrenuta zbog sumnje da su Osmankić i Habibija počinili krivično delo primanje mita i trgovina uticajem, saopštilo je Tužilaštvo Unsko-sanskog kantona.
Prema navodima Tužilaštva, policija pretresa više lokacija na području Bihaća i Velike Kladuše tragajući za predmetima povezanim s krivičnim delom primanje poklona ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem.
Osmankić i Habibija su kadrovi Socijaldemokratske partije BiH, članice vladajuće probosanske koalicije Trojka.
Pozivajući se na nezvanične izvore, sarajevski mediji su javili da se Osmankić i Habibija dovode u vezu sa spornim primanjem kadeta u Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.
