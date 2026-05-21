Predsednik SNSD Milorad Dodik izjavio je danas povodom smrti 12 banjalučkih beba jedna od najtragičnijih i najpotresnijih rana srpskog naroda u Republici Srpskoj i posledica neljudske blokade i sramnog ćutanja međunarodne zajednice koja je dozvolila da nevina deca umiru bez kiseonika, bez mogućnosti da dišu.

Dok su moćnici sveta raspravljali o procedurama i politikama, naveo je Dodik u izjavi za Srnu. u banjalučkom porodilištu gasio se jedan po jedan život tek rođenih beba koje su odmah po rođenju jedino upoznale surovost i okrutnost sveta koji im nije dozvolio da dišu.

"Iako su prebrzo napustili ovaj svet, ostali su večno da žive u kolektivnom pamćenju Republike Srpske i srpskog naroda", naglasio je Dodik.

Dodik je to rekao povodom sutrašnjeg obeležavanja 34 godine od smrti 12 banjalučkih beba u tadašnjem Kliničkom centru u Banjaluci, koje su umrle zbog nerazumevanja svetskih moćnika koji nisu dozvolili transport kiseonika.

Trinaesta beba umrla je 13 godina kasnije, dok je četrnaesta preživela sa teškim mentalnim i fizičkim oštećenjima.

On je rekao da 12 banjalučkih beba nisu samo simbol tragedije, već i simbol nepravde koju je srpski narod preživeo.

"Umrle su jer je delu međunarodne zajednice bila važnija politika, mržnja i nadmudrivanje od dečjeg života", istakao je Dodik.

Dodik je ukazao da je svet tada položio ispit iz okrutnosti, ali je srpski narod položio ispit iz dostojanstva, saosećanja, prkosa i pamćenja.

"Dvanaest banjalučkih zvezdica nisu ugašene, one su preseljene na nebo otadžbine da nam večno svetle i opominju nas šta znači život i sloboda", rekao je Dodik.

Njihov jedini greh bio je, kaže Dodik, to što su rođeni ovde, u vihoru nepravde koja je svetu zatvorila oči, a njima uskratila udah kiseonika.

"Zato danas možemo slobodno reći da tamo gde prestaje ljudska humanost, počinje večna straža naših dvanaest anđela. Banjalučke bebe, uskraćene za pravo disanja, a samim tim i za pravom na život, ostale su najčistija i najtužnija suza naše istorije. Otadžbina Republika Srpska ih ne zaboravlja, jer narod koji pamti takvu žrtvu, nikada ne može biti pobeđen", istakao je Dodik.

On je ukazao da 12 malih anđela nikada nisu dočekali svoje prve korake, ali su zauvek ugrađeni u temelje našeg i opstanka Republike Srpske, dodavši da je njihova prva kolevka satkana u srcima svakog Srbina gde ih čuvamo od zaborava.

Prema njegovim rečima, svaka godišnjica nije samo dan tuge, već i dan zaveta da se takav zločin nad nevinošću nikada više ne ponovi i da istina ostane jača od pokušaja zaborava.

"Njihova smrt nas opominje da nikada ne smemo da zaboravimo kroz kakvu smo nepravdu prolazili i koliko je visoka cena slobode i prava na život. Njihovi neproživljeni životi naša su trajna obaveza da čuvamo i volimo ovu zemlju, kako se takav sumrak i sunovrat više nikada i nikome ne bi ponovio. Neka im je večna slava", poručio je Dodik.