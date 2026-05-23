Slučaj fizičkog sukoba dvojice starijih maloletnika zabeležen je u Milićima, a snimak incidenta pojavio se na društvenim mrežama.

Na videosnimku se vidi kako jedan maloletnik više puta udara drugog, dok ostali prisutni sve posmatraju i snimaju.

Iz Ministarstva prosvete i kulture RS saopštili su da je škola obavila razgovore s učesnicima događaja te o svemu obavestila nadležne institucije.

Takođe, održan je sastanak multisektorskog tima kako bi bilo osigurano koordinisano postupanje i pružena podrška svim učesnicima incidenta.

- Incident se dogodio van školskog objekta, a škola je preduzela sve mere koje su u njenoj nadležnosti, u skladu sa važećim procedurama i obavezama u zaštiti učenika. U slučaj su uključene i druge nadležne institucije, koje postupaju u okviru svojih nadležnosti. Takođe, zatraženo je od Republičkog pedagoškog zavoda da izvrši stručno-pedagoški nadzor i dostavi preporuke za dalje postupanje, kao i za dodatno unapređenje preventivnih mera u školskom okruženju - naveli su iz resornog ministarstva.

Kurir.rs/ Srpska info

