Njen dvogodišnji brat i dalje je u životnoj opasnosti. Policija trenutno polazi od tehničkog kvara kao uzroka požara.

Oboje dece reanimirano

Požar je izbio u ponedeljak popodne oko 16.45 časova u stanu sedmočlane porodice iz BiH, u bečkom okrugu Otakring. Kada je vatrogasna služba stigla, spasioci su ušli u stan i u jednoj sobi pronašli dvoje male dece bez svesti.

Vatrogasci su odmah izneli dečaka i devojčicu te im pružili prvu pomoć, a zatim ih prevezli u bolnicu. Oboje su prethodno morali da budu reanimirani nakon srčanog zastoja.

U trenutku požara u stanu se nalazila i njihova 14-godišnja sestra, koja je čuvala mlađu decu. I ona je sa lakšim povredama prevezena u bolnicu.

Devojčica umrla u bolnici

Kako je potvrdila portparolka bečkog Zdravstvenog saveza za APA, trogodišnja devojčica je u bolnici podlegla teškim povredama. Njen dvogodišnji brat se i dalje nalazi na intenzivnoj njezi i bori se za život.

Prema trenutnim rezultatima istrage policije, požar je najverovatnije izazvao tehnički kvar - konkretno, zapalila se baterija kućnog usisivača.

Policija je saopštila da nema naznaka o povredi roditeljske dužnosti nadzora. Protiv roditelja se, stoga, ne vodi istraga, naglasio je portparol bečke policijske uprave.

(Kurir.rs/Nezavisne novine)

