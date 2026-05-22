Fikret Hadžić je dao intervju za Dnevni avaz, u kom je govorio o životu nakon izlaska sa robije.

- Plakao sam u sobi ceo dan, ne mogu da verujem da sam na slobodi - rekao je Hadžija novinarima Dnevnog avaza.

Najgore mi je bilo poslednjih četiri, pet meseci, rekao je on, zato što je zatvorenicima ukinut pristup dnevnim novinama i televiziji, pa nisu znali šta se dešava napolju.

- Ja kad gledam Novaka Đokovića, ja ne dišem, ne jedem čoveče - rekao je Hadžija.

Ističe da nije mogao da veruje kada se vratio u rodni grad nakon izlaska iz zatvora.

- Izašli su svi, "Dobro nam došao Hadžija". Nisam mogao da verujem, svaka im čast. Treba ljude pohvaliti časno i pošteno. I svaka čast onima u Lukavcu, u MUP-u - kazao je on.

Čuveni robijaš je rekao da se kaje zbog ubistva zbog kog je robijao 24 godine.

- Zato poručujem omladini da ne idu mojim putem, da se drže škole i budu pošteni. Evo ja bežim iz BiH da zaradim koji dinar u Nemačkoj, da bih bolje živeo sa svojom porodicom. Omladina da ne ide mojim putem, da ne uzimaju pravdu u svoje ruke. Nema vladavine niti pravde u BiH, ali biće. Biće izbori, vidi šta nam rade sada u BiH, uništiše nam državu - kazao je on.

Revoltirano je reagovao na vesti da se gasi koksara i železara u Zenici.

- Tito nam je pravio fabrike da se ima gde raditi, da ne ideš iz države. Ja sada plačem od radosti, čitava Hrvatska me zove, Split, Zagreb, Crna Gora, Srbija, ne možeš ostati živ. Imam fanove nema nikoga u Evropi. Hvale me ljudi, pozdravljaju i čestitaju što sam izašao na slobodu - rekao je Hadžija.

On otkriva da mu je jedan čovek poklonio automobil čim je izašao iz zatvora, i dao mu je 400 evra.

- Dobar je čovek, kao hleb, došao je na kafu, i rekao da će mi uraditi sve. Čitavu kuhinju, trosed, dvosed, džabe od njega. Vidi kakvih ljudi dobrih ima. To ne mogu da verujem čoveče - kazao je bivši zatvorenik.

Kaže i da ne zna da koristi savremene pametne telefone, i da mu sin pomaže sa tim.

Zločin koji je šokirao region

Hadžić je osuđen zbog ubistva trojice članova porodice Kasumović - Osmana, Bahrije i Kuduma - dok je četvrti uspeo da pobegne. Zločin se dogodio 1. maja 2002. godine, kada je Hadžić sačekao muškarce na jednom mestu i otvorio vatru.

Tokom suđenja i kasnijih javnih istupa, tvrdio je da je godinama bio izložen maltretiranju i fizičkom nasilju od strane te porodice. Kao ključni trenutak naveo je događaj iz maja 2001. godine, kada je, prema njegovim rečima, brutalno pretučen, a napadači nisu adekvatno kažnjeni.

- To su drvoseče, neškolovani ljudi. Kada bi ušli u moj restoran, gosti bi odmah odlazili - govorio je Hadžić u jednoj televizijskoj emisiji, tvrdeći da je zbog konstantnih problema na kraju bio primoran i da proda ugostiteljski objekat.

Uveren da institucije nisu reagovale, odlučio je da, kako je sam rekao, "uzme pravdu u svoje ruke".

"I nećete više..."

Ovaj slučaj ostao je duboko urezan u kolektivnom sećanju i zbog Hadžićeve hladnokrvne izjave o samom činu, koja je godinama citirana u medijima:

- Izranjavao sam ih da ne mogu bežati. Plaču, dreče: "Nemoj, nećemo te Hadžija više nikad dirati." I nećeš. Ja sam ih rešio pobiti i gotovo.

Ova rečenica postala je simbol brutalnosti zločina, ali i dodatno pojačala kontroverze koje ga prate do danas.

I dok je Hadžić godinama insistirao na tome da je bio žrtva dugotrajnog zlostavljanja, preživeli član porodice Kasumović potpuno negira takve tvrdnje.

- Sve je izmislio da bi se predstavio kao žrtva. Niko ga nije maltretirao. Bio je izolovan i ljubomoran jer se mi družimo i imamo dobre odnose - izjavio je on, dodajući da je priča o prebijanju "najveća laž".

Produžena kazna zbog pretnji

Za trostruko ubistvo Hadžić je prvobitno osuđen na 21 godinu zatvora. Međutim, kazna mu je produžena za još tri godine zbog pisma koje je uputio Vrhovnom sudu Federacije BiH.

U tom pismu zahtevao je da porodica žrtava bude kažnjena makar simbolično, uz upozorenje da će, ukoliko se to ne desi, "biti posledica". Sud je takvo ponašanje okarakterisao kao ozbiljnu pretnju, što je dovelo do dodatne zatvorske kazne.