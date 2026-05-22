Slušaj vest

Na spomen-obeležje "Život" u centru Banjaluke danas su položeni venci i cveće povodom obeležavanja 34 godine od smrti 12 banjalučkih beba u tadašnjem Kliničkom centru koje su umrle zbog nerazumevanja svetskih moćnika koji nisu dozvolili transport kiseonika, objavio je RTRS.

Venac su položili predsednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić i ministri u Vladi Republike Srpske, lider SNSD Milorad Dodik, izaslanik srpskog člana Predsedništva BiH.

Ruže su položile porodice banjalučkih beba, konzul Srbije u Banjaluci, v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Nikola Šobot, ombudsman za decu Republike Srpske Gordana Rajić, v.d. direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih Viktor Nuždić, direktor Memorijalnog centra Republike Srpske Denis Bojić, predstavnici organizacija proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata i Trećeg pešadijskog puka.

Onemogućavanje transporta kiseonika za Banjaluku 1992. godine, zbog čega je u Kliničkom centru umrlo 12 beba, surov je i licemeran zločin, zbog kojeg se niko nije pokajao, rekao je predsednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić u Banjaluci na obeležavanju 34 godine od smrti 12 beba.

Dvanaest banjalučkih zvezdica ostaje večna opomena svima nama koliko su sloboda, život i Republika Srpska skupo plaćeni, istakao je lider SNSD Milorad Dodik u Banjaluci na obeležavanju 34 godine od smrti 12 beba.

Foto: Rtrs

Direktor Memorijalnog centra Republike Srpske Denis Bojić najavio je da će danas u banjalučkom parku "Mladen Stojanović" biti zasađeno drveće i formirana "Aleja 12 beba", kao još jedan podsetnik na strašan zločin počinjen pre 34 godine.

Predsednik Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graorac rekla je da Republika Srpska svake godine apeluje da se pokrene postupak i da odgovaraju krivci za zločin počinjen pre 34 godine nad 12 banjalučkih beba.

- Ni nakon 34 godine od tragične smrti 12 beba još nismo dobili sudski postupak, a kamoli presudu koja bi predstavljala moralnu satisfakciju porodicama preminule dece - rekla je Graorčeva.

Foto: Rtrs

Sekretar Udruženja "12 beba" Željka Tubić rekla je da je svaka godina sve bolnija majkama i porodicama za tragično preminulom njihovom decom.

- Naša bol je uvek živa rana koja svaki put više boli, a nikada ne zarasta - istakla je Tubićeva.

Prethodno je kod spomenika 12 beba na banjalučkom Novog groblju služen parastos, kojem su, osim porodica banjalučkih beba, prisustvovali i ministar prosvete i kulture Borivoje Golubović i ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Draga Mastilović.

Podsećamo, odlukom Saveta bezbjednosti UN u maju i junu 1992. godine bili su zabranjeni međunarodni letovi, čak i oni sa bocama kiseonika iz Beograda za Banjaluku, zbog čega je preminulo 12 tek rođenih beba koje su bile u inkubatorima.

Prva beba umrla je 22. maja 1992. godine, nakon čega je usledila agonija i smrt ostalih beba.

Do 19. juna iste godine u Banjaluci je umrlo 12 beba koje su postale simbol kršenja ljudskih prava i neljudskosti međunarodne zajednice.

Agonija je prekinuta probojem koridora i spajanjem banjalučke regije sa ostalim delovima Republike Srpske i Srbije.

Trinaesta beba Slađana Kobas izgubila je bitku za život sa 14 godina, a četrnaestoj bebi Marku Medakoviću nedostatak kiseonika ostavio je posledice za cijeli život.