Slušaj vest

Osumnjičeni je tokom ispitivanja izjavio da čuje "glasove u glavi", čak i tokom spavanja, te da su ga upravo oni navodili na razmišljanje o ubijanju ljudi.

Takođe je rekao da, iz istih razloga, ima i suicidalne misli.

Iz Federalne uprave policije ranije je saopšteno da su 21. maja dobili informacije o osobi čiji su postupci izazvali ozbiljno uznemirenje građana.

Kako navode, osumnjičeni je pretio ubistvima više desetina osoba, navodeći čak i mesto i način izvršenja pretnji na području Kantona Sarajevo.

Policijski službenici FUP-a, postupajući pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo i po naredbi Kantonalnog suda u Sarajevu, identifikovali su i uhapsili K.H. (41) iz Sarajeva.

Tom prilikom izvršen je i pretres objekta koji koristi osumnjičeni.

Policija je izuzela predmete koji će biti korišteni kao dokazni materijal u daljem postupku.

Ne propustiteBosna i Hercegovina"NEMOJ, NEĆEMO VIŠE... TU IH SVE POBIJEM" Oglasio se čuveni Hadžija posle izlaska iz zatvora! Ovaj Srbin mu bio SPAS u zatvoru: Zbog njega NE DIŠEM I NE JEDEM
Fikret Hadžić Hadžija
Bosna i HercegovinaDEVOJČICA (3) IZ BiH PREMINULA POSLE POŽARA U BEČU: Brat (2) se bori za život, u stanu ih čuvala sestra! Baterija ovog aparata je UZROK TRAGEDIJE
shutterstock-478291645.jpg
Bosna i HercegovinaJEZIV SLUČAJ VRŠNJAČKOG NASILJA U MILIĆIMA: Maloletnik tukao vršnjaka dok su ostali sve snimali
shutterstock_2285488797.jpg
Bosna i HercegovinaSEĆANJE NA STRADANJE 12 BANJALUČKIH BEBA Venci i cveće položeni na spomen-obeležje "Život" u centru prestonice Republike Srpske (FOTO)
Sjećanje na stradanje 12 banjalučkih beba Bebe