Osumnjičeni je tokom ispitivanja izjavio da čuje "glasove u glavi", čak i tokom spavanja, te da su ga upravo oni navodili na razmišljanje o ubijanju ljudi.

Takođe je rekao da, iz istih razloga, ima i suicidalne misli.

Iz Federalne uprave policije ranije je saopšteno da su 21. maja dobili informacije o osobi čiji su postupci izazvali ozbiljno uznemirenje građana.

Kako navode, osumnjičeni je pretio ubistvima više desetina osoba, navodeći čak i mesto i način izvršenja pretnji na području Kantona Sarajevo.

Policijski službenici FUP-a, postupajući pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo i po naredbi Kantonalnog suda u Sarajevu, identifikovali su i uhapsili K.H. (41) iz Sarajeva.

Tom prilikom izvršen je i pretres objekta koji koristi osumnjičeni.