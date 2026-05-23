Pripadnici Federalne uprave policije (FUP) uhapsili su juče jednu osobu iz Sarajeva zbog upućivanja pretnji masovnim ubistvom.

FUP je prethodno dobio informacije o osobi čije su radnje izazvale osećaj nesigurnosti i ozbiljnog nemira kod građana, na način da je uhapšena osoba pretila ubistvom desetina ljudi u Kantonu Sarajevo.

Postupajući po navedenim informacijama, a pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo i naredbom Kantonalnog suda u Sarajevu, identifikovali su i uhapsili K. H. (41) iz Sarajeva.

Izvršen je pretres prostorija koje koristi uhapšena osoba i oduzeti su predmeti koji će poslužiti u dokazivanju krivičnog dela.

Osumnjičeni je uhapšen i sproveden u službene prostorije Federalne uprave policije radi kriminalističke obrade, nakon čega će u zakonskom roku, uz izveštaj o počinjenom krivičnom delu, biti predat u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo.

(Kurir.rs/Klix)

