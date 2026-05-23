PANIKA I STRAH U SARAJEVU: Uhapšen Sarajlija (41) koji je spremao masovni pokolj, policija pronašla ključne dokaze!
Pripadnici Federalne uprave policije (FUP) uhapsili su juče jednu osobu iz Sarajeva zbog upućivanja pretnji masovnim ubistvom.
FUP je prethodno dobio informacije o osobi čije su radnje izazvale osećaj nesigurnosti i ozbiljnog nemira kod građana, na način da je uhapšena osoba pretila ubistvom desetina ljudi u Kantonu Sarajevo.
Postupajući po navedenim informacijama, a pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo i naredbom Kantonalnog suda u Sarajevu, identifikovali su i uhapsili K. H. (41) iz Sarajeva.
Izvršen je pretres prostorija koje koristi uhapšena osoba i oduzeti su predmeti koji će poslužiti u dokazivanju krivičnog dela.
Osumnjičeni je uhapšen i sproveden u službene prostorije Federalne uprave policije radi kriminalističke obrade, nakon čega će u zakonskom roku, uz izveštaj o počinjenom krivičnom delu, biti predat u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo.
