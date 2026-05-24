Muškarac iz Špionice pao je sa Starog Grada Gradina u Srebreniku.
DRAMA NA TVRĐAVI U SREBRENIKU, MUŠKARAC PAO SA ZIDINA: Planinar se sapleo tokom penjanja, hitno prebačen u bolnicu
Kako je za potvrđeno iz dežurnog Operativnog centra MUP-a Tuzlanskog kantona, imali su zaprimljenu prijavu o ovom događaju.
- Muška osoba je pala sa tvrđave i transportovana je na ukazivanje lekarske pomoći. Nemamo za sad drugih informacija - rečeno je za "Avaz".
Kako su kazali iz Vatrogasnog doma Srebrenik imali su prijavu i intervencija je okončana.
Istakli su da je reč o muškarcu koji je planinar, međutim sapleo se tokom planinarenja.
Prema nezvaničnim informacijama reč je o lakšim povredama.
(Kurir.rs/Dnevni avaz)
