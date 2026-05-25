Zbog sumnje da je na društvenoj mreži Facebook pretio smrću dobojskim policajcima, policija je juče, 23. maja, uhapsila Dobojliju N.S. koji je nastanjen u Istočnom Sarajevu.
PRETIO POLICAJCIMA NA FEJSBUKU, PA ZAVRŠIO IZA REŠETAKA: Dobojlija uhapšen u akciji MUP
Dobojliju terete za krivično delo ugrožavanje sigurnosti.
- Lice je lišeno slobode juče na području Istočnog Sarajeva zbog pretnji po život koje je uputio policijskim službenicima Policijske uprave Doboj na društvenim mrežama - potvrđeno je za pomenuti medij u MUP-u Republike Srpske.
Uhapšeni će danas biti predat u nadležnost Okružnog tužilaštva u Doboju.
- Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske opredeljeno je za borbu protiv svih vidova kriminala, ali i zaštitu svojih pripadnika koji profesionalno i zakonito izvršavaju svoje poslove i zadatke - poručili su iz MUP-a.
N.S. je policiji poznat od ranije, a bio je i osuđivan.
(Kurir.rs/ATV)
