Nemačka policija pronašla je telo muškarca(51) poreklom iz Bosne i Hercegovine, čiji je nestanak prijavljen kao otmica početkom maja.

Prema pisanju Berliner Cajtunga, muškarac je Ismet K., biznismen iz Bosne i Hercegovine. Njegovo telo je pronađeno u šumskom području u blizini Potsdama, više od 50 kilometara od Berlina.

Nemački medij izveštava da je telo pronađeno uz pomoć GPS signala sa njegovog mobilnog telefona. Bilo je zakopano više od jednog metra pod zemljom.

Prema nezvaničnim informacijama, muškarac je preminuo od teških povreda vrata i glave.

Berliner Cajtung piše da porodica nije dobila nikakav kontakt od otmičara niti zahtev za otkup od njegovog nestanka, zbog čega se sumnja da motiv nije bila finansijska korist.

Policija se još nije javno oglasila o detaljima slučaja, dok je tužilaštvo u Berlinu najavilo konferenciju za novinare početkom nedelje. Za počiniocima se još uvek traga.