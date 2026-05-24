Slušaj vest

Nemačka policija pronašla je telo muškarca(51) poreklom iz Bosne i Hercegovine, čiji je nestanak prijavljen kao otmica početkom maja.

Prema pisanju Berliner Cajtunga, muškarac je Ismet K., biznismen iz Bosne i Hercegovine. Njegovo telo je pronađeno u šumskom području u blizini Potsdama, više od 50 kilometara od Berlina.

Nemački medij izveštava da je telo pronađeno uz pomoć GPS signala sa njegovog mobilnog telefona. Bilo je zakopano više od jednog metra pod zemljom.

Prema nezvaničnim informacijama, muškarac je preminuo od teških povreda vrata i glave.

Berliner Cajtung piše da porodica nije dobila nikakav kontakt od otmičara niti zahtev za otkup od njegovog nestanka, zbog čega se sumnja da motiv nije bila finansijska korist.

Policija se još nije javno oglasila o detaljima slučaja, dok je tužilaštvo u Berlinu najavilo konferenciju za novinare početkom nedelje. Za počiniocima se još uvek traga.

(Kurir.rs/Hercegovina.info/Foto:Ilustracija)

Ne propustiteBosna i HercegovinaSEĆANJE NA STRADANJE 12 BANJALUČKIH BEBA Venci i cveće položeni na spomen-obeležje "Život" u centru prestonice Republike Srpske (FOTO)
Sjećanje na stradanje 12 banjalučkih beba Bebe
HrvatskaJOSIP DABRO TRAŽI HRVATSKU REPUBLIKU U BIH I JAČI SAVEZ SA TRAMPOM! Predlaže model "Sjedinjenih Država BiH", evo šta to po njemu znači!
josip-dabro-kalasnjikov-ezgif.com-webp-to-jpg-converter.jpg
Bosna i HercegovinaJEDAN FEDERALNI MINISTAR UHAPŠEN, DRUGOM PRETRESAJU KABINET! Akcije policije na više lokacija na području Bihaća i Velike Kladuše
uniforma policajca na kojoj se vidi grb BiH
Bosna i HercegovinaMONSTRUOZNI ZLOČIN U KISELJAKU! Muškarac ubio taštu i ranio suprugu, policija munjevito reagovala
shutterstock_2285488797.jpg