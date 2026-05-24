TRAGEDIJA NA ROMANIJI! Muškarac poginuo prilikom pada u provaliju sa vidikovca
Na lokalitetu Crvene stijene na Romaniji danas se dogodila nesreća kada je muškarac poginuo nakon pada sa vidikovca.
Ovu informaciju potvrdila je Policijska uprava Istočno Sarajevo.
Policija i Gorska služba spasavanja su na licu mesta.
Policija je navela da je prijavljeno da je jedna osoba pala u provaliju na ferati "Sokolov put" na Crvenim stijenama.
Srna saznaje da je muškarac iz Kalesije poginuo nakon pada sa vidikovca - jedne od tačaka na ferati.
(Kurir.rs/Klix)
