"AMERIČKA ADMINISTRACIJA NIJE DOVOLJNO SHVATILA MOJU POZICIJU": Šmit kaže da će u memoarima otkriti mnogo toga
"Ako postoji situacija u kojoj moramo razmišljati o državnoj imovini, mislim da je moj pristup pozitivan: želite pomoći da se problemi reše, a ne da se stvaraju novi problemi. Dakle, rekao bih da neki ljudi intenzivno razmišljaju šta i kako uraditi, ali verovatno nisu dovoljno razumeli kakva je moja pozicija - a ona je konstruktivna", rekao je Kristijan Šmit za RTL na pitanje da li je američka administracija od njega tražila da odstupi sa pozicije visokog predstavnika zbog nerešenog pitanja državne imovine.
Bez toga se projekat Južne gasne interkonekcije ne može graditi. Radi se o gasovodu između Hrvatske i Bosne i Hercegovine koji bi u BiH trebalo da dovodi gas sa LNG terminala na Krku. Projekat je bez javnog tendera dobila kompanija AAFS Infrastrakčer end Enerdži LLC.
Reč je o američkoj energetskoj kompaniji iza koje stoje Džesi Binal, bivši advokat američkog predsednika Donalda Trampa, i Džozef Flin, brat Majkla Flina, bivšeg savetnika Trampa, piše Avaz.ba.
Šmit je priznao da je postojao snažan pritisak iz Sjedinjenih Američkih Država, a tvrdi da je za njegov odlazak lobirao i Milorad Dodik.
"Ne želim da ljudi poput gospodina Dodika pokušaju izvući političku korist iz izbora, jer ne bi trebali — sav pravni okvir ostaje na snazi. Ono na čemu trebamo raditi je Južni interkonektor, hrvatsko-bosanski projekat. To je poznato. Predložio bih da Evropska unija bude podrška i u finansiranju. Imao sam dobar razgovor sa premijerom Plenkovićem o tome i biću na strani onih koji žele da ovaj projekat uspe, bilo da je reč o američkoj ili evropskoj inicijativi. Ipak, važno je imati energetsku sigurnost u regiji. Dakle, razgovarao sam o mnogo stvari, ali mnogi ljudi na kraju čekaju moje memoare. Oni će biti detaljniji i reći će malo više o tome kako se stvari zapravo odvijaju", zaključio je Šmit.
(Kurir.rs/Avaz)