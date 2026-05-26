Na lokalitetu Crvenih stijena - Romanija juče je poginuo Mirsad Smajić, pripadnik Gorske službe spašavanja Kalesija.
SPASILAC POGINUO NA ROMANIJI: Ceo život je proveo na planini, ljubav koju je osećao prema njoj je bila neizmerna
Od njega se opraštaju brojni građani, prijatelji i članovi porodice.
Kako su naveli iz GSS-a Kalesija, Smajić je poginuo nesrećnim slučajem.
- Ceo život je proveo na planini, ljubav koju je osećao prema njoj je bila neizmerna. U našem kolektivu je ostavio neizbrisiv trag. Zahvalni smo i ponosni što je bio deo našeg kolektiva, sećanje na njega će ostati trajno - naveli su.
Smajić je poginuo prilikom pada s vidikovca, jedne od tačaka na Via Ferrati.
