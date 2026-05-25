Predsednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je da su prihvaćeni predlozi SDS-a i PDP-a u vezi sa Deklaracijom o zatvaranju OHR (Kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini) koju su poslanici razmotrili.

On je potvrdio da je održan sastanak kojem su u ime SDS-a i PDP-a prisustvovali poslanici Dragomir Vasić i Slaviša Marković.

Stevandić je naglasio da je ponosan na način na koji je dogovoren konačni tekst koji odražava nacionalno jedinstvo.

Odlazak Kristijana Šmita i preuzimanje odgovornosti

Stevandić je istakao da ovaj dokument ne bi bio moguć da nisu stvoreni uslovi koji su omogućili da Kristijan Šmit ode iz BiH, ocenivši da je ostavka Kristijana Šmita direktan rezultat borbe Republike Srpske.

