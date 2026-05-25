Pripadnici Gorske službe spašavanja (GSS) iz Konjicatragaju u ponedeljak za veruje se hrvatskim planinarom kojem se od nedelje gubi svaki trag na planini Visočici u centralnoj Bosni i Hercegovini.

GSS je na Fejsbuku objavio kako se muškarac sa zahtevne lokacije na Visočici verovatno spuštao prema automobilu "pežo" hrvatskih registarskih oznaka PU (Pula).

Spasioci su objavili njegovu fotografiju s planinarskom opremom i pozvali sve koji su u nedelju bili na tom području i imaju bilo kakvu informaciju o njegovom kretanju ili su ga eventualno videli, da se jave GSS-u Prenj ili policiji u Konjicu.