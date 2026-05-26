Beživotno telo hrvatskog planinara, za kojim je juče pokrenuta opsežna potraga, pronađeno je kasno sinoć na planini Visočica u Bosni i Hercegovini.

U potrazi je učestvovalo 16 pripadnika Gorske službe spasavanja Prenj i 35 pripadnika GSS Kantona Sarajevo, uz patrolu Policijske stanice Konjic. Veliki broj planinara je takođe pomagao na terenu i davao korisne informacije.

Nakon što su službenici Policijske uprave Konjic obavili uviđaj, usledila je tehnički zahtevna akcija izvlačenja tela sa izuzetno teškog i nepristupačnog terena.

Samo izvlačenje trajalo je oko dva sata.

Telo palog planinara predato je Policijskoj upravi Konjic nešto posle ponoći, nakon čega je održan sastanak sa svim učesnicima akcije.

"Ova akcija je još jednom pokazala važnost međusobne saradnje između gorskih službi spasavanja, policijskih struktura i svih ljudi koji svojim angažovanjem pomažu u najtežim trenucima na planini", saopštili su iz GSS Prenj.

Prema ranijim informacijama, planinar se 24. maja kretao sa vrha Vito na Visočici ka vrhu Parić. Nakon toga, planirao je da siđe do bivaka "Zoran Šimić" i nastavi planinarskom stazom do svog automobila marke Pežo, hrvatskih registracionih tablica.