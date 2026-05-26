Pacijent koji se lečio u Univerzitetskom kliničkom centru (UKC) Republike Srpske izvršio je danas samoubistvo skokom sa petog  sprata ove zdravstvene ustanove, potvrđeno je za portal SrpskaInfo iz Policijske uprave Banjaluka.

Slučaj je nadležnoj policijskoj stanici zvanično prijavljen danas u 11.40 sati.

Na lice mesta odmah su izašli policijski službenici koji će obaviti uviđaj i utvrditi sve okolnosti ove tragedije.

Kako dodaje portal SrpskaInfo, prema zvaničnim podacima i evidencijama, u poslednjih pet godina u UKC RS zabeleženo je 10 samoubistava pacijenata koji su se nalazili na hospitalizaciji.

