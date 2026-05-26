Vozače u Republici Srpskoj od srede, 27. maja očekuju znatno strože kazne za saobraćajne prekršaje.

Tog dana na snagu stupa novi Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima u BiH, kojim su uvedene značajne izmene. Kako navode iz Ministarstva unutrašnjih poslova, cilj novih odredbi je unapređenje bezbednosti svih učesnika u saobraćaju, kao i smanjenje broja saobraćajnih nezgoda sa najtežim posledicama.

Saopštenje ministarstva unutrašnjih poslova RS prenosimo u celosti:

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske obaveštava građane da sutra, 27. maja stupa na snagu novi Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima u BiH kojim se uvode značajne izmene sa ciljem unapređenja bezbednosti svih učesnika u saobraćaju i smanjenja broja saobraćajnih nezgoda sa najtežim posledicama.

Novim zakonskim rešenjima pooštrene su kaznene odredbe za određene vrste prekršaja, naročito za one koji direktno ugrožavaju bezbednost saobraćaja.

Između ostalog, povećane su novčane kazne za korišćenje mobilnog telefona ili drugih uređaja za komunikaciju, ukoliko vozač ne koristi opremu koja omogućava komunikaciju bez angažovanja ruku za vreme vožnje, korišćenje uređaja odnosno sredstava kojima se može ometati rad uređaja za merenje brzine kretanja vozila, kao i nekorišćenje bezbednosnog pojasa za vreme upravljanja vozilom. Za navedene prekršaje propisane su novčane kazne u rasponu od 200,00 KM do 400,00 KM.

Takođe, uvodi se novi prekršaj „obijesna vožnja“, a istim se smatra radnja kada vozač u razmaku od 20 minuta dva ili više puta prođe svetlosni saobraćajni znak kojim mu je zabranjen prolaz, vožnja u naselju brzinom većom od 40 km/h iznad najveće dozvoljene brzine, odnosno van naselja brzinom većom od 60 km/h, radnja preticanja kolone vozila pri čemu svojim vozilom prelazi ili se kreće po punoj uzdužnoj liniji koja razdvaja saobraćajne trake puta, kao i vožnja pod dejstvom alkohola u koncentraciji većoj od 1,50 g/kg u organizmu ili pod uticajem narkotika ili drugih psihoaktivnih supstanci.

Za navedeni prekršaj predviđene su novčane kazne od 2.000,00 KM do 3.000,00 KM, zaštitna mera zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju od šest meseci i dva kaznena boda, kao i mogućnost trajnog oduzimanja vozila.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske će i u narednom periodu nastaviti sa pojačanim kontrolama učesnika u saobraćaju i sankcionisanjem svih uočenih i evidentiranih prekršaja, sa posebnim akcentom na prekoračenje dozvoljene brzine kretanja, upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, nekorišćenja bezbednosnog pojasa, nepropisnog korišćenja mobilnog telefona tokom vožnje, kao i svim drugim prekršajima kojima se ugrožava bezbednost saobraćaja.

Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da poštuju zakonske propise i da odgovornim ponašanjem doprinesu većoj bezbednosti na putevima Republike Srpske, glasi saopštenje Ministarstva unutrašnjih poslova RS.